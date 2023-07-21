Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Украина собирает большую часть своего урожая в июле-августе, и удары России по украинской портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре могут еще больше усложнить способность Украины освободить место для зерна нового урожая. Длительные перебои в зерновой логистике в Украине, вероятно, будут оказывать все большее влияние на поставку зерна, усилить.

Кремль регулярно прибегает к эскалационной риторике поддержки Западом Украины, пытаясь повлиять на его поведение. Непонятно, в какой степени российские силы намерены наносить удары по гражданским судам в Черном море, хотя Кремль, вероятно, считает, что это заявление будет иметь сдерживающий эффект на морскую активность в Черном море и создаст условия, напоминающие полную блокаду украинских портов в начале полномасштабного вторжения", – говорится в отчете аналитиков.

В ISW считают, что попытка добиться экономических уступок от Запада может подорвать международные усилия Кремля, поставив под угрозу поставки продовольствия в несколько стран, являющихся целевой аудиторией Кремля.

"Российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре, а также военно-морские действия продолжают иллюстрировать, что Кремль готов использовать военно-морские силы и средства высокоточного оружия для решения неотложных экономических проблем, а не для операций в Украине", - добавили в институте.

Прекращение Россией действия "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины. В тот же день Путин назвал условия возвращения РФ к "зерновому соглашению" и потребовал их немедленного исполнения.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил , что единственным ответом Евросоюза на угрозы РФ обстреливать украинские суда с зерном может быть только увеличение военной помощи Украине.

В свою очередь Министерство обороны объявило , что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы.

20 июля министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил , что выход РФ из зернового соглашения и его угрозы обстреливать украинские суда это "пощечина странам Африки", которые зависят от зерна Украины.

В этот же день Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али – рассказал об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины.