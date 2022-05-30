Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Многие на Западе были раздражены решением о запрете выезда 5-го президента Украины Петра Порошенко на заседание ПА НАТО. Также наши партнеры обращают внимание и на историю с Юрием Бутусовым, которому запретили посещать воинские части, где ведутся тяжелые боевые действия. Все действия фиксируются и мониторятся нашими партнерами на Западе. Такие действия нашей власти только дают противникам вступления Украины в НАТО и ЕС дополнительные козыри, чтобы сказать о том, что мы не готовы стать членами Альянса или Европейского Союза. В этой ситуации действия власти играют на руку нашим врагам и вредят международным интересам Украины", - пояснил Арьев.

Арьев подчеркнул, что Порошенко является одним из членов официальной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и точно защищает интересы Украины на международной арене.

"Порошенко действует совсем по-другому. Он не отвечает и не атакует власть за такие действия. Порошенко написал письмо президенту Зеленскому с перечнем вопросов, которые он готов поднимать на саммите Европейской народной партии. ЕНП является крупнейшим партийным объединением в Европейском Союзе и партия "Европейская Солидарность" является ассоциативным членом Европейской народной партии. Поэтому в данной ситуации все эти препятствия выглядят очень некрасиво. Порошенко точно едет на заседание ПА НАТО и ЕНП, чтобы защищать интересы Украины на международной арене, и препятствовать этому могут только враги нашего государства", - добавил Арьев.

27 и 28 мая Петра Порошенко не выпустили из страны пограничники. Он должен был ехать на заседание Парламентской ассамблеи НАТО.

Старший научный сотрудник Атлантического совета, известный шведский экономист Андерс Аслунд призвал украинскую власть прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО

30 мая пятый президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом