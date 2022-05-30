Блокирование поездки Порошенко на ПА НАТО вредит интересам Украины и играет на руку врагу, - нардеп Арьев
Народный депутат Владимир Арьев считает, что блокирование поездки 5-го президента Украины Петра Порошенко на заседание ПА НАТО вредит международным интересам украинского государства
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Многие на Западе были раздражены решением о запрете выезда 5-го президента Украины Петра Порошенко на заседание ПА НАТО. Также наши партнеры обращают внимание и на историю с Юрием Бутусовым, которому запретили посещать воинские части, где ведутся тяжелые боевые действия. Все действия фиксируются и мониторятся нашими партнерами на Западе. Такие действия нашей власти только дают противникам вступления Украины в НАТО и ЕС дополнительные козыри, чтобы сказать о том, что мы не готовы стать членами Альянса или Европейского Союза. В этой ситуации действия власти играют на руку нашим врагам и вредят международным интересам Украины", - пояснил Арьев.
Арьев подчеркнул, что Порошенко является одним из членов официальной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и точно защищает интересы Украины на международной арене.
"Порошенко действует совсем по-другому. Он не отвечает и не атакует власть за такие действия. Порошенко написал письмо президенту Зеленскому с перечнем вопросов, которые он готов поднимать на саммите Европейской народной партии. ЕНП является крупнейшим партийным объединением в Европейском Союзе и партия "Европейская Солидарность" является ассоциативным членом Европейской народной партии. Поэтому в данной ситуации все эти препятствия выглядят очень некрасиво. Порошенко точно едет на заседание ПА НАТО и ЕНП, чтобы защищать интересы Украины на международной арене, и препятствовать этому могут только враги нашего государства", - добавил Арьев.
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