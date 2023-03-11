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Блокирование параллельного импорта в Россию является решением правительства Турции, - Bloomberg

11 мартa, 2023 суббота
03:15
Экономика

1 марта Турция внезапно прекратила транзит санкционных товаров в Россию, по требованию ЕС и США поддержать ограничения, наложенные на РФ из-за войны в Украине

Об этом пишет Bloomberg.

Правительство приказало прекратить транзит таких товаров через Турцию с 1 марта в соответствии с санкциями, заявил высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности.

"Система оформления грузов в Турции просто перестала работать", - сказала Екатерина Лазуткина, совладелица Vendor Cargo, московской компании по доставке, таможенному оформлению и общим грузовым перевозкам, которая работает через Турцию. По ее словам, таможенная система сейчас блокирует товары, следующие в Россию.

Турция стала одним из приютов для российского богатства и центром поставок товаров за последний год благодаря личным отношениям между Путиным и Эрдоганом. Экспорт Турции в Россию вырос до 9,3 миллиарда долларов в 2022 году с 5,8 миллиарда долларов годом ранее, что свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулись США и ЕС в создании единого фронта против Путина.

Решение Турции связано с расширением санкций ЕС против России, заявил Мустафа Бояджиоглу, главный исполнительный директор стамбульской таможенной брокерской компании Subasi, подтверждая блокировку. Он сказал, что не было ни официального объявления, ни переходного периода, что вызвало путаницу среди компаний.

  • Напомним, 9 марта в России заявили , что Турция начала блокировать транзит санкционных грузов в РФ. Таможенная система страны перестала оформлять товары, следующие за так называемым параллельным импортом.
ЕС
Турция
санкции против России
США
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