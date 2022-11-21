Блокирование налоговых накладных не прекращается, – Южанина инициирует изменения в закон

"В последнее время почти никого, с кем пришлось общаться, не обошла проблема блокировки НН/РК. Звонят все. Старые и новые знакомые. У всех один вопрос: не знаю ли я, что происходит? Знаю: полностью ручной режим блокировки/разблокировки. И , как объяснили мне, все – "на коммерческой основе", – пишет Южанина.

"Поэтому ждать нечего. Ни ДПС, ни кураторы службы со стороны властей не изменят своих действий. Выход – забрать у исполнителей эту функцию", – считает народный депутат.

"Собираюсь регистрировать проект закона, направленный на защиту прав налогоплательщиков", – отмечает Южанина.

Нина Южанина, в частности, предлагает в течение действия военного положения в Украине и через шесть месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен, не применять процедуру остановки регистрации НН/РК.

"Это неоправданное давление на налогоплательщиков во время войны нужно наконец прекратить, а не выкручивать руки тем, кто, несмотря ни на что, пытается работать и платить налоги", - объясняет депутат.

Также предлагается в течение указанного периода продлить срок регистрации НН/РК:

для составленных с 1 по 15 календарный день (включительно) календарного месяца – до 5 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для составленных с 16 по последний календарный день (включительно) календарного месяца – до 20 календарного дня (включительно) календарного месяца, следующего за месяцем, в котором они составлены;

для РК, составленных поставщиком товаров/услуг к НН, составленной на получателя – плательщика налога, в которых предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, – в течение 20 календарных дней со дня получения такого РК получателем (покупателем).

"Да, именно продлить сроки, а не ограничить их 15 и последним календарным днем месяца. В мае, когда законодательно восстановили как возмещение, так и блокирование НДС, забыли указать "включительно". Налоговая поняла это буквально, что сделало сроки регистрации НН/РК еще короче", – объясняет Южанина.

Она также предлагает предположить, что предоставление электронных сервисов и прием электронных документов от налогоплательщиков осуществляется не в будни с 8 до 18, а ежедневно с 8 до 22 часов.

"К сожалению, мы не способны предусмотреть ни атак врага, ни очередного отключения электроэнергии "по графику". Поэтому каждый на своем месте работает тогда, когда для этого есть возможность или только появляется такая возможность", - отмечает Нина Южанина.

"Можете попросить знакомых депутатов присоединиться к подписанию законопроекта. Готова отдать авторство и быть в коллективе авторов. Лишь бы проблему решить", – резюмирует народный депутат.

Как сообщила в своем обращении к президенту Союз украинских предпринимателей, по данным Государственной налоговой службы около 11 000 налогоплательщиков на добавленную стоимость получили статус рискового налогоплательщика, который делает невозможным дальнейшую деятельность бизнеса и приводит к его разрушению и банкротству; по всей стране более двух миллионов заблокированных налоговых накладных.

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