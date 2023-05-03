Блохина наградили орденом "Легенда украинского футбола"

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Благодарен УАФ и лично Андрею Павелко за признание и высокую оценку моей работы! Футбол опирается на связь поколений и их достижения, которые являются стимулом для молодежи и совсем маленьких поклонников игры. Горжусь тем, что представляю именно украинскую футбольную школу, тем, что имел возможность прославлять украинский футбол на самом высоком международном уровне. Также благодарен УАФ и его руководству за возможность продолжать свою работу ради развития нашего футбола. Это особенно ценно для меня в столь сложное для нашей страны время испытаний", - сказал Олег Блохин.

Олег Блохин – один из лучших украинских футболистов в истории. Он провел 432 матча за "Динамо" и забил 215 голов. Главным достижением Блохина на тренерском посту является выход сборной Украины в 1/4 финала чемпионата мира-2006 в Германии.

Сейчас 70-летний Блохин работает сопредседателем Комитета национальных сборных команд УАФ и Совета стратегического развития профессионального футбола УАФ.