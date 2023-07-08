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Блоха инженера Куна, всякая всячина Махно и другая любовная путаница – 5 книг о поисках себя

8 июля, 2023 суббота
08:35
Статьи

Желание авторов этих книг хоть как-то привести в порядок окружающий мир, который в последнее время рассыпался на тысячи фактов и эпизодов, вполне понятно. Тактика ревизии памяти, истории, творчества может повлиять на все последующие стратегии обновления нашей мирной жизни. Ведь назвать ту или иную вещь по-своему, значит присвоить ее, не правда ли?

Нил Шубин "Понять все. Расшифровка четырех миллиардов лет жизни на Земле: от древних окаменелостей"

В этой книге нам предлагают пройти по пути, который в течение многолетних поисков одолели исследователи и ученые, стремясь понять происхождение огромного разнообразия живых организмов на нашей планете. Правда, иногда приключения природоведческой мысли в исследовании Нила Шубина "Понять все. Расшифровка четырех миллиардов лет жизни на Земле: от древних окаменелостей" (К.: КМ-Букс) напоминают маленькие радости вольноопределяющегося Марека в "Приключениях бравого воина Швейка", когда он вынужден был возглавить журнал "Мир животных". Новые виды зверушек плодились у него почти каждый день. Помните? Пачуха оленья дразнящая, пещерный мацарат, блоха инженера Куна… Почти то же происходит и в этот раз. "Сначала подумал, что перепутал клетку, потому что сейчас внутри были два вида саламандр, - начинается эта увлекательная история. - Во-первых, это были родители – большие водные особи с жабрами. Но рядом с ними обитал другой вид. Эти существа тоже были взрослыми, но выглядели вполне наземными животными: у них не было жабр и плавниковидного хвоста – вообще ничего, что указывало бы на их способность жить в воде. Эта новая форма жизни с неба свалилась? Или в вольере Дюмериля в Париже произошла большая трансформация?".  Далее автор – известный американский палеонтолог и эволюционный биолог – предлагает интересный и доступный рассказ о великой трансформации в истории жизни на Земле – новый взгляд на эволюцию людей и животных, объясняющий возникновение невероятного разнообразия форм живых организмов на нашей планете. Ведь в течение миллиардов лет происходила эволюция - превращение древних рыб в существ, способных перемещаться по суше, рептилий - в летающих птиц, а человекообразных обезьян - в людей, которые ходят на двух ногах, способных говорить и писать. На протяжении двух веков палеонтологи путешествовали по земному шару, разыскивая окаменелости, сохранившие свидетельства об этих эволюционных изменениях. И только сейчас настал определенный момент: доисторические окаменелости в сочетании с новыми ДНК-технологиями дали ученым инструменты, которые помогут ответить на некоторые из главных вопросов относительно нашего существования, в частности, узнать, как происходят большие изменения в процессе эволюции, не является ли наше присутствие. на Земле результат случайности. Возникла новая наука, призванная раскрыть историю эволюции продолжительностью в многие миллиарды лет, полную перипетий, проб и ошибок, случайностей и изобретений. Ну как в вышеупомянутом "Мире животных" из бессмертного произведения Гашека.

Пепе Нумми "Прорывные решения. Методы фасилитации для эффективной групповой работы"

В этой книге нас как бы возвращают от древних окаменелостей авторитарного периода к более демократичным формам правления. С другой стороны, "воспитание коллективом", как мы знаем, до недавнего времени всегда означало лишь притеснение авторской мысли. Что изменилось уже в наше время? Как бы там ни было, но в исследовании Пепе Нумми "Прорывные решения. Методы фасилитации для эффективной групповой работы" (К.: Наш Формат) автор решает проблему принятия решений, демонстрируя технику, при которой людям нужно понимать другие взгляды и точки зрения, одновременно делясь своими . Эта книга рассказывает об уникальном подходе к принятию групповых решений на основе структурированного диалога. "Некоторые фасилитаторы групп просто просят людей прочитать идеи вслух и выбрать те, что нравятся больше, - комментирует автор важность обсуждения. – Я не считаю это эффективным. Чтобы люди действительно смогли успешно что-то сделать, они должны полноценно отдавать себе отчет, что они выбирают и с чем будут работать, а для этого нужно все обсуждать. Мое решение – больше диалогов при выборе идей". Поскольку люди склонны отрицать новые идеи, особенно если идея не их, автор решил проблему принятия решений, создав методологию, посредством которой люди должны понимать другие взгляды и точки зрения, а также делиться своими. "Лидеры групп часто проходят только часть пути: - объясняет автор, - способствуют генерации индивидуальных решений, но избегают процессов, где всей группе важно достичь согласия, договориться. Иногда они даже не понимают разницы, считая, что индивидуальный процесс такой же, только более быстрый и проще. Чтобы эффективно принимать решения в группе, лидер должен помогать участникам группы на каждом этапе добиваться понимания и согласования идей". Таким образом, книга финского гуру вполне может помочь всем желающим научиться философии принятия лучших решений.

"Из гласных и согласных: энциклопедический словарь имен, городов, птиц, растений и всякой всячины" Василия Махно

Каталогизация реальности – вот то, чем всегда занимались авторы "Станиславского феномена". Оно и неудивительно, потому что литераторы этого региона брезговали советской топонимикой, возвращая в своих произведениях все на свои места. Ведь назвать любую вещь в этом мире – значит присвоить ее навсегда. Автор этой книги хоть и не принадлежит к станиславскому феномену, но исповедует такую же эстетику, пытаясь по-своему переписать историю реальности. Вернее, ее восприятие. Сейчас "Из гласных и согласных: энциклопедический словарь имен, городов, птиц, растений и всякой всячины" Василия Махно (К. Yakaboo Publishing) - это чисто "литературная" ревизия личностных ценностей, которой с нами делится автор. Видение мира, себя, мира в себе, себя в мире. Ну или в чтиве, которое этот процесс всю жизнь сопровождает. Особенно на чужбине, где автор давно живет. "В течение многих лет писатель не только пишет, но и читает, - подтверждает он в предисловии. - Даже не так - сначала он читает, а впоследствии начинает писать. Чтения и писания сосуществуют как тождественные процессы, между которыми существует взаимосвязь и противоречия .Со временем, когда ты способен отличить небесное письмо от приземленного, уловить музыку поэтического синтаксиса, понять простоту и сложность вечных вопросов, именно тогда твое чтение, при условии, если ты писатель, уже выходит на постоянное противостояние "твоего" и "чужого". Замысел напоминает аналогичную "Азбуку" Чеслава Милоша (даже обложку одного из ее изданий) и "Лексикон интимных городов" Юрия Андруховича. Как бы там ни было, но издатели так же напоминают, что заложенный Борхесом принцип диалога культур в этой книге разворачивается с арифметической прогрессией, потому что здесь вы встретитесь с Маланюком и Свидзинским, Агноном и Борхесом, Модиальные и Никифором, Стравинским и Пертом, слоном Абуль Аббасом белыми цаплями, Веной и Питтсбургом. Мол, в любых энциклопедиях время спрессовано – здесь тоже. Так что интересно будет заглянуть в очередной культурный "компост".

"Идентичность" Милана Кундеры

Это второй роман известного чешского автора, написанный на французском, действие которого происходит в основном во Франции. "Идентичность" Милана Кундеры (Л.: Издательство Старого Лева) – история о том, что в какой-то момент мы можем не узнать любимого человека, почувствовать, что его индивидуальность словно стирается. Как с этим жить и как этому помочь? Роман вращается вокруг интимных отношений между Шанталем и его немного младшим партнером Жан-Марком. Сложность их отношений и их влияние на чувство идентичности каждого вызывают философские размышления автора об идентичности не как об автономной сущности, а как о целостном, сформированном идентичностями других. Пытаясь не потерять собственной идентичности и одновременно сохранить чувства и отношения, главные герои произведения все сильнее запутываются и совершают ошибку за ошибкой. Героиня то высматривает своего возлюбленного на пляже на побережье Нормандии, путая его с похожим незнакомцем, то огорчается из-за своего сексуального сна, то переживает из-за того, как какой-то мужчина смотрел на нее в кафе. Также она много размышляет о родителях и наблюдает за детьми на пляже, возвращаясь мыслями к смерти их с предыдущим партнером ребенка. Неужели именно этот период сформировал ее как личность? И кто тот человек, что посылает ей письма? Во всяком случае, коллапса уже не избежать, и заключительный раздел романа лишний раз доказывает, насколько дезориентация по поводу чувства идентичности каждого из персонажей связана с путаницей по поводу идентичности другого. Таким образом, с невероятным мастерством переплетая реальное и ирреальное, действительность с коварными фантазиями, в присущем себе ироничном стиле автор обращается к теме любви, страха старения и смерти, одиночества и индивидуальности, приглашая читателей в увлекательное путешествие по лабиринтам текста.

Али Гейзелвуд "Гипотеза любви"

История любви в этой книге намного проще предыдущей. Хотя бывает ли просто в этой ситуации? -Я... это ведь женская уборная? - пролепетала она. Пауза. Тишина. А потом: - Нет. - У него был глубокий голос. Очень глубокий. Невероятно глубокий. Невероятный. – Вы уверены? – Да. - В самом деле? - Несомненно, ведь это уборная моей лаборатории. Что ж. Это было убедительно. - Извините. Вам надо... - Она махнула рукой в сторону кабинок или по крайней мере туда, где они, по ее мнению, должны быть. У нее жгло глаза, даже прикрытые веками, поэтому Оливия зажмурилась сильнее, чтобы подавить боль. Она попыталась вытереть щеки рукавом, но ткань ее платья была дешевой и тонкой и, в отличие от настоящего хлопка, плохо впитывала жидкость. Ох уж эти радости обнищания. – Мне просто нужно вылить этот реагент в канализацию, – сказал он, но она не почувствовала, чтобы он двигался". Так что героиня романа Али Гейзелвуд "Гипотеза любви" (Х.: Виват) - биолог, мечтающая не о романтических отношениях, а о докторской степени. Но что делать, если лучшая подруга не дает тебе покоя с этой любовью ни днем, ни ночью? Конечно же, найти парня, который будет притворяться любимым. На эту роль годится не кто-нибудь, а молодой и горячий профессор из Стэндфорда. У нашей героини есть четкий план и она не ждет от известного всей кафедре героя понимания или поддержки. Но после инцидента на крупной научной конференции тот становится на ее сторону. И вдруг девушка замечает, что ее избранник не только умен, но и отзывчив и уравновешен, да еще и красавец. Как только маленький эксперимент выходит из-под контроля, а теория романтики разбивается вдребезги, девушка понимает: исследование собственного сердца под микроскопом будет сложнее гипотезы любви! Именно той, из названия этой романтической истории.

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