Блокада Россией Черного и Азовского морей, формирование терробороны: названы темы заседания СНБО 11 февраля
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что основной темой на заседании СНБО в пятницу, 11 февраля, в Харькове станет вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива
Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинской правде".
"Одним из основных вопросов, которое будет рассматриваться на выездном заседании СНБО в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как безотлагательный", - сообщил Данилов.
Ранее Аппарат СНБО сообщал изданию, что заседание будет проведено в области, которая является пограничной с РФ. Одной из тем будет вопрос формирования сил территориальной обороны. Однако вся повестка дня не разглашается.
- Напомним, президент Владимир Зеленский поручил провести выездное заседание СНБО в пятницу, 11 февраля.
- 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.
- МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал это " ползучей оккупацией " и призвал партнерские страны закрыть порты для кораблей РФ.
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