Блокада Россией Черного и Азовского морей, формирование терробороны: названы темы заседания СНБО 11 февраля

Об этом Данилов рассказал в комментарии "Украинской правде".

"Одним из основных вопросов, которое будет рассматриваться на выездном заседании СНБО в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей. Это вопрос президент Украины Владимир Зеленский определил как безотлагательный", - сообщил Данилов.

Ранее Аппарат СНБО сообщал изданию, что заседание будет проведено в области, которая является пограничной с РФ. Одной из тем будет вопрос формирования сил территориальной обороны. Однако вся повестка дня не разглашается.