Блокада Мариуполя – личное решение Путина: ему нужно, чтобы город пал, - Денисенко

Об этом Денисенко заявил в эфире "Еспресо.TV".



"Мы должны понимать, что регулированием гуманитарных коридоров в Мариуполе занимается непосредственно президент РФ Владимир Путин. То есть все вопросы, связанные с блокадой Мариуполя, - личные решения президента России. Вчерашний обстрел колонны гражданских, эвакуировавшихся в сторону Запорожья, сам факт, что даже в согласованных вещах РФ начинает обстрел, говорит о том, что Путин не хочет идти ни на какие гуманитарные коридоры", – сказал Денисенко.



По мнению советника главы МВД, Путин стремится заявить о зачистке Мариуполя от "националистов", поэтому ему нужно, чтобы город пал.



"К сожалению, пока ситуация с Мариуполем катастрофическая только из-за одного человека - из-за того, что Владимир Путин запрещает своим ублюдкам делать какие-либо гуманитарные коридоры", - сказал Денисенко.

Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, где скрывались более 1 тыс. человек, а на асфальте рядом со зданием были хорошо видны с воздуха большие надписи "ДЕТИ".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне знали, что театр является гражданским укрытием.