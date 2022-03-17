Блокада Мариуполя – личное решение Путина: ему нужно, чтобы город пал, - Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко выразил мнение, что блокада россиянами Мариуполя и как следствие - гуманитарная катастрофа происходят по личному приказу президента России Владимира Путина
Об этом Денисенко заявил в эфире "Еспресо.TV".
"Мы должны понимать, что регулированием гуманитарных коридоров в Мариуполе занимается непосредственно президент РФ Владимир Путин. То есть все вопросы, связанные с блокадой Мариуполя, - личные решения президента России. Вчерашний обстрел колонны гражданских, эвакуировавшихся в сторону Запорожья, сам факт, что даже в согласованных вещах РФ начинает обстрел, говорит о том, что Путин не хочет идти ни на какие гуманитарные коридоры", – сказал Денисенко.
По мнению советника главы МВД, Путин стремится заявить о зачистке Мариуполя от "националистов", поэтому ему нужно, чтобы город пал.
"К сожалению, пока ситуация с Мариуполем катастрофическая только из-за одного человека - из-за того, что Владимир Путин запрещает своим ублюдкам делать какие-либо гуманитарные коридоры", - сказал Денисенко.
- Напомним, оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, где скрывались более 1 тыс. человек, а на асфальте рядом со зданием были хорошо видны с воздуха большие надписи "ДЕТИ".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россияне знали, что театр является гражданским укрытием.
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