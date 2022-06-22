Блокада Калининграда – это давление на Россию для разблокирования украинских портов, - эксперт-международник Яли
Профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли считает, что блокада Калининградской области Литвой является давлением на страну-агрессорку Российскую Федерацию, которое направлено на то, чтобы Россия разблокировала украинские порты для экспорта зерна
Политолог высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Прежде всего, по-видимому, Соединенные Штаты Америки нашли слабое место Российской Федерации. Я убежден, что ведутся неофициальные переговоры, чтобы Россия разблокировала украинские порты для экспорта зерна", - отметил Яли.
Эксперт-международник убежден, что в ситуации с блокадой Калининградской области будет найден компромисс.
"Эту пощечину России - маленькая Литва заблокировала целый российский регион. Блокаду Калининградской области Литвой можно сравнивать с блокировкой страной-агрессорской Россией украинских портов, что провоцирует мировой продовольственный кризис. Я убежден, что будет найден компромисс и этим компромиссом станет разблокировка портов Украины", заметил Максим Яли.
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