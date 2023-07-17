Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

При этом в ведомстве не уточнили, какой блок именно АЭС вывели из ремонта.

"В целом за минувшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии. Генерация полностью покрывает потребности потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Зафиксировано обесточивание из-за вражеских обстрелов.

"Из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях", - рассказали в Минэнерго.

"В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались 14 населенных пунктов и одна шахта, ведутся восстановительные работы", - добавили там.

Также из-за непогоды обесточена часть жителей Буковины.

"В результате технологических нарушений остается без света часть потребителей в Днепропетровской и Сумской областях", - резюмировали в Минэнерго.

Как уточнила пресс-служба Укрэнерго , плановых отключений электроэнергии сегодня не будет. Предусмотрен импорт из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы – до 3 МВт.