Блок одной из АЭС вывели из ремонта на 3 дня раньше плана: ситуация в энергетике
Блок одной из АЭС был выведен из ремонта на 3 дня раньше определенного срока. Украина получила 1000 МВт дополнительной мощности
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
При этом в ведомстве не уточнили, какой блок именно АЭС вывели из ремонта.
"В целом за минувшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии. Генерация полностью покрывает потребности потребителей", - сообщили в пресс-службе.
Зафиксировано обесточивание из-за вражеских обстрелов.
"Из-за обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях", - рассказали в Минэнерго.
"В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались 14 населенных пунктов и одна шахта, ведутся восстановительные работы", - добавили там.
Также из-за непогоды обесточена часть жителей Буковины.
"В результате технологических нарушений остается без света часть потребителей в Днепропетровской и Сумской областях", - резюмировали в Минэнерго.
Как уточнила пресс-служба Укрэнерго , плановых отключений электроэнергии сегодня не будет. Предусмотрен импорт из Словакии с 17:00 до 23:00 до 340 МВт, а также из Молдовы – до 3 МВт.
- В июне ремонт одного из блоков АЭС завершили на 20 дней раньше, а 5 июля еще один блок АЭС вывели из ремонта раньше плана, благодаря чему энергосистема Украины получила дополнительную мощность.
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