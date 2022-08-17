Блок НАТО двигается на Восток и подготовил украинцам "судьбу пушечного мяса", а против РФ воюют объединенные силы Запада": новая подборка фейков от России
В России распространяют дезинформацию о движении блока НАТО на Восток, а в Украине против армии РФ якобы воюют объединенные силы Запада
Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .
Президент РФ Путин заявил, что США якобы пытаются затянуть конфликт в Украине: "Блок НАТО двигается на Восток, увеличивая военную инфраструктуру, и для содержания гегемонии им нужны конфликты. Поэтому, реализуя проект "Антироссия", они подготовили для народа Украины судьбу "пушечного" и закрыли глаза на распространение неонацистской идеологии, а также массовые убийства жителей Донбасса.
Кроме того, российский министр обороны Шойгу утверждает, что в Украине российским военнослужащим "противостоят объединенные силы Запада", мол, управляющие руководством страны в "гибридной войне против Российской Федерации".
Также в России распространяют дезинформацию о дислокации батальона "Азов" в одном из медицинских центров Новых Санжар Полтавской области. Там вроде бы оборудовали склад боеприпасов, а медицинский персонал и пациентов "националисты цинично выгнали из медучреждения".
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 августа.
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