Об этом сообщает в телеграмме Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

Президент РФ Путин заявил, что США якобы пытаются затянуть конфликт в Украине: "Блок НАТО двигается на Восток, увеличивая военную инфраструктуру, и для содержания гегемонии им нужны конфликты. Поэтому, реализуя проект "Антироссия", они подготовили для народа Украины судьбу "пушечного" и закрыли глаза на распространение неонацистской идеологии, а также массовые убийства жителей Донбасса.

Кроме того, российский министр обороны Шойгу утверждает, что в Украине российским военнослужащим "противостоят объединенные силы Запада", мол, управляющие руководством страны в "гибридной войне против Российской Федерации".

Также в России распространяют дезинформацию о дислокации батальона "Азов" в одном из медицинских центров Новых Санжар Полтавской области. Там вроде бы оборудовали склад боеприпасов, а медицинский персонал и пациентов "националисты цинично выгнали из медучреждения".

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 августа.

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