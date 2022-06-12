Во Франции появились предварительные результаты первого тура парламентских выборов

Об этом сообщает Liga.Net со ссылкой на Le Figaro.

По данным МВД Франции, блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном получают 25,7% голосов избирателей, а блок Ensemble президента Эмманюэля Макрона получил 25%.

На третьем месте находится партия Rassemblement national Марин Ле Пен с результатом 19,3%.

Как отмечает издание, у блока Макрона есть шансы получить большинство голосов во втором туре 19 июня.

Макрону необходимо получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы обеспечить проведение экономических реформ.

По состоянию на 17:00, явка на парламентских выборах во Франции составила 39,42%, что меньше показателя 2017 года (40,75%).