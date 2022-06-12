Блок Макрона второй на парламентских выборах во Франции - предварительный результат первого тура
Во Франции появились предварительные результаты первого тура парламентских выборов
Об этом сообщает Liga.Net со ссылкой на Le Figaro.
По данным МВД Франции, блок левых партий Nupes во главе с Жан-Люком Меланшоном получают 25,7% голосов избирателей, а блок Ensemble президента Эмманюэля Макрона получил 25%.
На третьем месте находится партия Rassemblement national Марин Ле Пен с результатом 19,3%.
Как отмечает издание, у блока Макрона есть шансы получить большинство голосов во втором туре 19 июня.
Макрону необходимо получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы обеспечить проведение экономических реформ.
По состоянию на 17:00, явка на парламентских выборах во Франции составила 39,42%, что меньше показателя 2017 года (40,75%).
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное