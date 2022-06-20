Блок Макрона теряет большинство в парламенте, – экзитпол
Во Франции проходит второй тур парламентских выборов - пропрезидентский блок "Итого" может получить от 210 до 250 мандатов
Об этом свидетельствуют экзитполы, проведенные институтом Ifop, передаёт ЕП со ссылкой на Figaro .
Напомним, Национальное собрание (нижняя палата) имеет 577 депутатских мест, для большинства необходимо по меньшей мере 289 мандатов.
На втором месте – левый блок "Новый народный экологический и социальный союз" может получить от 150 до 180 мандатов.
Партия ультраправой Марин Ле Лен Национальное объединение может получить от 80 до 100 мандатов. На прошлых выборах эта партия получила лишь 8 мандатов.
Также в новый состав парламента проходят "Республиканцы" – они могут получить от 60 до 70 мандатов.
Это первый случай после конституционной реформы 2000 года, когда партия президента, накануне выигравшая выборы, не будет иметь большинства в Национальном собрании. Ведь считается, что эта реформа и была направлена на предпочтение действующему президенту.
Для сравнения, в 2017 году партия Макрона "Вперед, республика" получила 350 мандатов.
Таким образом, судьба второй президентской каденции Макрона будет зависеть от "Республиканцев" - согласятся ли они войти в коалицию.
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