Блок Макрона теряет большинство в парламенте, – экзитпол

Об этом свидетельствуют экзитполы, проведенные институтом Ifop, передаёт ЕП со ссылкой на Figaro .

Напомним, Национальное собрание (нижняя палата) имеет 577 депутатских мест, для большинства необходимо по меньшей мере 289 мандатов.

На втором месте – левый блок "Новый народный экологический и социальный союз" может получить от 150 до 180 мандатов.

Партия ультраправой Марин Ле Лен Национальное объединение может получить от 80 до 100 мандатов. На прошлых выборах эта партия получила лишь 8 мандатов.

Также в новый состав парламента проходят "Республиканцы" – они могут получить от 60 до 70 мандатов.

Это первый случай после конституционной реформы 2000 года, когда партия президента, накануне выигравшая выборы, не будет иметь большинства в Национальном собрании. Ведь считается, что эта реформа и была направлена на предпочтение действующему президенту.

Для сравнения, в 2017 году партия Макрона "Вперед, республика" получила 350 мандатов.

Таким образом, судьба второй президентской каденции Макрона будет зависеть от "Республиканцев" - согласятся ли они войти в коалицию.