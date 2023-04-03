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Блоггеру-миллионнику Юрию Подоляке объявили подозрение за сотрудничество с Россией

3 апреля, 2023 понедельник
18:19
война с Россией

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, оправдывающему российскую военную агрессию и призывающему к захвату Украины

Об этом информирует СБУ .

Подоляка сейчас находится на территории России. Там он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Так блоггер активно выступает на пропагандистских телеканалах, в частности, на ток-шоу Владимира Соловьева.

Во время эфиров злоумышленник призывает к захвату территории Украины и поддержке российских оккупационных группировок в уничтожении украинской гражданской инфраструктуры. Также он массово распространяет фейки и дезинформацию о событиях на фронте. Для этого блоггер использует свой сайт и каналы на ютбуе, рутубе и в телеграмме. Все они насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Наличие фактов взрывной деятельности в интервью и выступлениях Подоляки подтвердили инициированные СБУ экспертные исследования. В связи с этим ему объявлено подозрение по пяти статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

3 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях так называемому министру связи "ДНР" и его заместителю, помогавшим ФСБ прослушивать телефоны жителей временно оккупированного Донецка.

Украина
Россия
СБУ
пропаганда
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