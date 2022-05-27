Блогер Золкин после общения с 200 пленными россиянами: "Не думал, что могут быть такие тупые люди"

Это он рассказал в эфире Еспресо.



Координатор проекта МВД отметил, что обработано 30 тысяч запросов, по которым обращались родственники из России в поисках военных в украинском плену. Сам Владимир пообщался с 200 военнопленными, чтобы понять мотивацию участия бойцов армии РФ в войне с Украиной.



"Меня больше всего поразило и я даже никогда не думал, что могут быть такие тупые люди. Это если кратко. Я не думал, что целая страна может жить в призме "отслужить, буду бухать и уйду пенсию". Их ничего не интересует, чтобы куда-то поехать, посмотреть мир, что-то почитать... Они все знают заранее и за рамки своего маленького и никчемного мира не выходят. Это касается всех уровней званий, за небольшим исключением, это могут быть и офицеры, и рядовые, но на 90% – это серая масса без мозгов» – поделился своими впечатлениями блоггер.



Журналист отметил, что главные аргументы их вторжения на территорию Украины преимущественно то, что они ехали на учебу, пройдут маршем и все условлено, а в Киеве их встретят с хлебом и солью. Также упоминали о защите русскоговорящих, о борьбе с нацистами, то есть гоняют по кругу 10-20 фейков, в которые они верят.



"Это общение не только утомило, а я уже не вижу смысла в этом. Мы показали все, что могли. Но наши люди пишут нам, потому что узнают преступников и мародеров, хотя бы за это мы продолжаем. И также еще точечно показать эти видео в России, чтобы они там распространяли между собой, что не все так однозначно» – объяснил Золкин .



Кроме того, Владимир Золкин добавил, что уже сейчас российских военных инструктируют и они имеют методичку при попадании в плен, как себя вести.

Ранее СБУ сообщила , что кафиры пытаются вырваться из войны из-за пленения и кажутся охотнее, чем в первые недели масштабной войны.

Также СБУ перехватила разговор, в котором оккупант жалуется на нехватку ресурсов и завидует оружию ВСУ