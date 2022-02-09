Блогер вызвал на бой культового бойца UFC Макгрегора
Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол вызвал культового бойца UFC Конора Макгрегора на бой
Об этом сообщает BJPenn.
По словам Джейка Пола, он хочет сразиться с Макгрегором в Ирландии.
"Я хочу драться с Конором Макгрегором, драться с ним на боксерском ринге в Ирландии. Это даже стало причиной моего путешествия в мире бокса. Я решил себе, что устрою бой с Макгрегором и выиграю у него. Это побудило меня начать боксерскую карьеру", - сказал Джейк Пол.
Пол является видеоблогером и в 2020 году начал боксерскую карьеру, успел провести пять боев и ни разу не проиграл.
На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.
Это было уже третье сражение Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.
- 22 ноября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что его проблемы с левой ногой остались позади.
- 20 декабря Джейк Пол намекнул на бой против абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса.
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