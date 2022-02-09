Блогер вызвал на бой культового бойца UFC Макгрегора

Об этом сообщает BJPenn.



По словам Джейка Пола, он хочет сразиться с Макгрегором в Ирландии.



"Я хочу драться с Конором Макгрегором, драться с ним на боксерском ринге в Ирландии. Это даже стало причиной моего путешествия в мире бокса. Я решил себе, что устрою бой с Макгрегором и выиграю у него. Это побудило меня начать боксерскую карьеру", - сказал Джейк Пол.



Пол является видеоблогером и в 2020 году начал боксерскую карьеру, успел провести пять боев и ни разу не проиграл.



На турнире UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) 11 июля в Лас-Вегасе (США) ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Пуарье после того, как не смог продолжить поединок из-за сломанной ноги.



Это было уже третье сражение Макгрегора и Пуарье. В сентябре 2014 года ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою в январе 2021 года Пуарье взял реванш и нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb