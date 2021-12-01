Блогер Птушкин продал свой автомобиль "Микроб" за $100 тыс.: деньги пожертвовал фонду "Таблеточки"

Об этом написал предприниматель Сергей Неклева .



"Это маленькая история о большом поступке, сам он точно никогда не расскажет. Вчера состоялся благотворительный ужин "Таблеточки", на котором с помощью интересных лотов и при поддержке украинских звезд шоу-бизнеса и бизнеса мы собираем деньги для программ фонда. Намытый, наполированный, с пробегом по Европе Smart от Птушкина "ушел" финальным ударом молотка Потапа за $100 000… автомобиль с историей нашел своего фаната", - рассказал Сергей Неклева.



На автомобиле Smart, известном также под названием "Микроб", Антон Птушкин объехал несколько стран Европы.

Антон Птушкин – украинский телеведущий, YouTube-блогер, путешественник и диджей. Наиболее известен как ведущий развлекательной телепрограммы "Орел и решка" (2017-2018).

"Таблеточки" - благотворительный фонд, оказывающий помощь в поиске лекарств, сборе средств на лечение, а также психологическую поддержку онкобольным детям и их семьям.

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