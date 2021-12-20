Блогер бросил вызов лучшему боксеру мира

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Пол обратился к Альваресу и пошутил, что надеется, что Сауль Альварес готовится к их бою.



"Канел, надеюсь, ты тренируешься", - написал Джейк Пол в Twitter.



Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).



Джейк Пол является видеоблогером и в 2020 году начал боксерскую карьеру, успел провести пять боев и ни разу не проиграл.

I hope you're training @Canelo ☺️ — Jake Paul (@jakepaul) December 19, 2021

Напомним, 15 декабря Всемирный боксерский совет назвал лучшим бойцом 2021 года Сауля Альвареса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb