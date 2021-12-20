Блогер бросил вызов лучшему боксеру мира
Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол намекнул на бой против абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Пол обратился к Альваресу и пошутил, что надеется, что Сауль Альварес готовится к их бою.
"Канел, надеюсь, ты тренируешься", - написал Джейк Пол в Twitter.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Джейк Пол является видеоблогером и в 2020 году начал боксерскую карьеру, успел провести пять боев и ни разу не проиграл.
- Напомним, 15 декабря Всемирный боксерский совет назвал лучшим бойцом 2021 года Сауля Альвареса.
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