Об этом сообщает Deadline .

Имя женщины осталось неназванным, однако она отметила, что своим сериалом Netflix "старается очернить королевскую семью".

"Они как будто бы пытаются разрушить королевскую семью", – заявила она.

Женщина также обвинила принца Гарри в том, что он продолжает поддерживать "Корону" и находится в "возмутительном положении".

"Если бы о моей семье так лгали, я бы не взяла ни копейки (от Netflix, – прим. ред.)", – добавила подруга монархов.

Это не первый раз, когда сериал подвергается критике. Джон Мейджор, бывший премьер-министр страны, публично опроверг сцену, где Чарльз просит свою мать, Елизавету II, отказаться от престола. Мейджор назвал сериал "вредным и несущим в себе злые выдумки", а также "бочкой глупостей, которую продают для того, чтобы получить максимальное лживое драматическое влияние".

Британская актриса Джуди Денч, игравшая Елизавету I в фильме "Влюбленный Шекспир", назвала сериал "несправедливым" и "неточным и оскорбительным, когда дело касается истории".

Сначала Netflix уверял в правдивости своей истории, но в последнем трейлере сериала появилось заявление об отказе от ответственности, а некоторые сцены в сериале названы "придуманной инсценировкой".

"Раскроет самые плохие стороны королевской семьи": родственница монархов ранее также прокомментировала выход нового сезона "Короны".

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