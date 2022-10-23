Близкая подруга монархов Британии обвинила сериал "Корона" от Netflix в попытке "разрушить королевскую семью"
Близкая подруга монаршей семьи, посетившая Виндзорский замок в прошлом месяце, обвинила сериал "Корона" от Netflix в попытке "разрушить королевскую семью"
Об этом сообщает Deadline .
Имя женщины осталось неназванным, однако она отметила, что своим сериалом Netflix "старается очернить королевскую семью".
"Они как будто бы пытаются разрушить королевскую семью", – заявила она.
Женщина также обвинила принца Гарри в том, что он продолжает поддерживать "Корону" и находится в "возмутительном положении".
"Если бы о моей семье так лгали, я бы не взяла ни копейки (от Netflix, – прим. ред.)", – добавила подруга монархов.
Это не первый раз, когда сериал подвергается критике. Джон Мейджор, бывший премьер-министр страны, публично опроверг сцену, где Чарльз просит свою мать, Елизавету II, отказаться от престола. Мейджор назвал сериал "вредным и несущим в себе злые выдумки", а также "бочкой глупостей, которую продают для того, чтобы получить максимальное лживое драматическое влияние".
Британская актриса Джуди Денч, игравшая Елизавету I в фильме "Влюбленный Шекспир", назвала сериал "несправедливым" и "неточным и оскорбительным, когда дело касается истории".
Сначала Netflix уверял в правдивости своей истории, но в последнем трейлере сериала появилось заявление об отказе от ответственности, а некоторые сцены в сериале названы "придуманной инсценировкой".
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