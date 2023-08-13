Об этом со ссылкой на замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, пишут журналисты New York Times.

Как отмечается, Вооруженные силы Украины в значительной степени возлагались на боеприпасы советского калибра, а большое количество запасов таких боеприпасов было в странах бывшего социалистического лагеря, включая те, которые не желают противостоять России, продавая оружие Украине.

В частности, важнейший поставщик боеприпасов советского калибра – Болгария, отказалась продавать напрямую Украине, опасаясь огорчить Россию.

В таких условиях и при столь острых потребностях в феврале 2022 года украинские чиновники решили привлечь как можно больше торговцев оружием и отменили некоторые правила получения лицензий на импорт вооружения.

Однако, как отмечается в материале, такой подход не дал ожидаемых результатов. Хотя на звонок откликнулись тысячи брокеров, вспоминает замминистра Гаврилов, – по его словам лишь 10-15 процентов смогли найти обещанные боеприпасы, а фактически доставлено лишь около половины того, что нашли.

"У нас были случаи, когда две госкомпании соревновались за одни и те же партии вооружения", – добавляет замминистра обороны Гаврилов, что, по его словам, приводило к росту цен.

Одним из тех, к кому также обратилось Министерство обороны, был Сергей Пашинский, бывший депутат (председатель Комитета нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины предыдущего созыва – ред.) парламента.

Компания-участник ассоциации оборонных предприятий, которую возглавляет Пашинский (частная компания ООО "Украинская бронетехника"), имела контакты в Болгарии, которые, как отмечают журналисты, позволили приоритезировать поставки вооружения в Украину, несмотря на сложные внутриполитические условия в самой Болгарии.

Дело в том, что коалиционное правительство Болгарии включало исторически дружественную в Россию партию, которая не соглашалась присылать оружие в Украину, поэтому был согласован обходной путь, который позволил Болгарии официально отрицать, что она вооружала Украину: правительство одобрило экспорт в другие страны Европейского Союза. в том числе в Польшу. Таким образом, абсолютное большинство вооружений из Болгарии попадает в Украину путем реэкспорта через другие страны ЕС, что создает дополнительную логистику и посредников, но этот путь остается единственным путем, которым оружие из Болгарии попадает в Украину, отмечают авторы New York Times в другом материале на эту тему.

New York Times пишет, что за восемнадцать месяцев великой войны ООО "Украинская бронетехника" стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украину с общим объемом поставок для Министерства обороны Украины более 350 миллионов долларов.

Журналисты New York Times, анализируя результаты аудита деятельности Министерства обороны Украины в 2022 году, пришли к выводу, что ООО "Украинская бронетехника" работала надежнее государственных компаний и с самым высоким процентом выполненных контрактов и самым низким процентом дебиторской задолженности.