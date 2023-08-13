Близкая к Пашинскому компания "Украинская бронетехника" обеспечила критические поступления оружия и стала крупнейшим частным поставщиком Минобороны Украины, - New York Times
В первые недели широкомасштабного вторжения РФ в Украину, когда российская армия наступала на Киев, украинское правительство нуждалось в оружии и быстро. Большие поставки НАТО еще не начались, и страна крайне нуждалась в боеприпасах советского калибра
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова, пишут журналисты New York Times.
Как отмечается, Вооруженные силы Украины в значительной степени возлагались на боеприпасы советского калибра, а большое количество запасов таких боеприпасов было в странах бывшего социалистического лагеря, включая те, которые не желают противостоять России, продавая оружие Украине.
В частности, важнейший поставщик боеприпасов советского калибра – Болгария, отказалась продавать напрямую Украине, опасаясь огорчить Россию.
В таких условиях и при столь острых потребностях в феврале 2022 года украинские чиновники решили привлечь как можно больше торговцев оружием и отменили некоторые правила получения лицензий на импорт вооружения.
Однако, как отмечается в материале, такой подход не дал ожидаемых результатов. Хотя на звонок откликнулись тысячи брокеров, вспоминает замминистра Гаврилов, – по его словам лишь 10-15 процентов смогли найти обещанные боеприпасы, а фактически доставлено лишь около половины того, что нашли.
"У нас были случаи, когда две госкомпании соревновались за одни и те же партии вооружения", – добавляет замминистра обороны Гаврилов, что, по его словам, приводило к росту цен.
Одним из тех, к кому также обратилось Министерство обороны, был Сергей Пашинский, бывший депутат (председатель Комитета нацбезопасности и обороны Верховной Рады Украины предыдущего созыва – ред.) парламента.
Компания-участник ассоциации оборонных предприятий, которую возглавляет Пашинский (частная компания ООО "Украинская бронетехника"), имела контакты в Болгарии, которые, как отмечают журналисты, позволили приоритезировать поставки вооружения в Украину, несмотря на сложные внутриполитические условия в самой Болгарии.
Дело в том, что коалиционное правительство Болгарии включало исторически дружественную в Россию партию, которая не соглашалась присылать оружие в Украину, поэтому был согласован обходной путь, который позволил Болгарии официально отрицать, что она вооружала Украину: правительство одобрило экспорт в другие страны Европейского Союза. в том числе в Польшу. Таким образом, абсолютное большинство вооружений из Болгарии попадает в Украину путем реэкспорта через другие страны ЕС, что создает дополнительную логистику и посредников, но этот путь остается единственным путем, которым оружие из Болгарии попадает в Украину, отмечают авторы New York Times в другом материале на эту тему.
New York Times пишет, что за восемнадцать месяцев великой войны ООО "Украинская бронетехника" стала крупнейшим частным поставщиком оружия в Украину с общим объемом поставок для Министерства обороны Украины более 350 миллионов долларов.
Журналисты New York Times, анализируя результаты аудита деятельности Министерства обороны Украины в 2022 году, пришли к выводу, что ООО "Украинская бронетехника" работала надежнее государственных компаний и с самым высоким процентом выполненных контрактов и самым низким процентом дебиторской задолженности.
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