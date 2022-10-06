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OPINION

Ближний Восток не на первой линии американских интересов

Агия Загребельская
6 октября, 2022 четверг
21:01
Мнение Агия Зегребельская

Реакция Вашингтона на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти была не менее важна с точки зрения влияния и последствий, чем само решение ОПЕК

Главным событием вчерашнего дня, а возможно и недели или больше, стало решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей, но фактически на менее 1 млн баррелей. Причем это тот случай, когда реакция Вашингтона на такое решение ОПЕК была не менее важна с точки зрения влияния и последствий, чем само решение ОПЕК

После ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к резкому падению цен на нефть, администрация Трампа выступила примирившим конкурентов переговорщиком. В знак прекращения невыгодных для обеих соревнований Россия стала солидером картеля вместе с Саудовской Аравией. Хотя Эр-Рияд в этих отношениях продолжает играть роль главного игрока.

От сокращения добычи также выиграет Россия. Ведь ее нефтяные доходы, несмотря на санкционное давление мероприятия, могут удержаться на сегодняшнем уровне, а в идеальном для нее варианте даже возрасти, чтобы компенсировать неполученные доходы через продажу нефти со значительными скидками в Азию.

Также решение ОПЕК+ принято в то время, когда ЕС достигли согласия по ограничению цен на российскую нефть, что сразу вызвало вопрос о его реализации в условиях сокращения ОПЕК ресурса на рынке.

Заместитель министра энергетики России Новак, которому не помешали санкции принять участие в заседании ОПЕК+ в Вене, воспользовался площадкой, чтобы усилить риторику энергетического шантажа, заявив, что Россия не будет поставлять нефть "недружественным" странам, применяющим такое ограничение цен.

До этого, кронпринц Саудовской Аравии MbS, недавно вступивший в должность руководителя правительства, беспрецедентного при живом короле, одержал благодаря уступке Путина громкую победу на мировом дипломатическом рынке. В том числе, благодаря его непосредственному участию состоялся успешный обмен пленными между Украиной и Россией. Среди других были освобождены легендарные герои — бойцы полка "Азов" и десять иностранных граждан с одной стороны, друг и кум Путина, который является фигурантом ряда расследований в Украине и США, начиная от государственной измены, заканчивая вмешательством в американские выборы, — с другой . Что в обмен на это получил Кремль от Королевства – неизвестно.

Если добавить к этому все большее сближение в последние годы, в том числе вынужденное, Королевства с Россией и КНР, персональное увлечение MbS Путиным и общую автократичность правления — возникает соблазн упростить такое решение ОПЕК+ в "Саудовскую Аравию поддерживает Россию". Но такое упрощение будет ошибочным.

Действительно, с момента полномасштабного вторжения мы не слышали публичного осуждения действий России со стороны Саудовской Аравии. Королевство не присоединилось к санкциям. Между принцем и Путиным был ряд телефонных разговоров, в которых не поднимался вопрос осуждения войны. А Эр-Рияд продолжает открыто настаивать на своем вроде бы нейтральном статусе и не готовности выбирать сторону.

Одновременно с этим Саудовская Аравия голосовала в ООН за резолюции, осуждающие вторжение России. Главным вызовом безопасности Королевства остается военное противостояние с Ираном и его прокси в регионе. Более 80% оборонного оборудования Эр-Рияд покупает в США. А стратегическому партнерству США и Саудовской Аравии уже 77 лет, и не похоже, что Королевство готово потерять столь важного партнера.

Чтобы понять мотивацию Королевства, которое руководствуется такими, казалось бы противоположными друг другу стратегиями, стоит посмотреть на прошлое, настоящее и будущее глазами Эр-Рияда.

Третий президент США подряд демонстрирует, что Ближний Восток не находится на первой линии американских интересов. Война России против Украины и конкуренция с КНР – приоритет администрации Байдена. Бездействие Обамы в ответ на применение режимом Асада химического оружия в Сирии, фактическое отсутствие ответа Трампа на атаку поддерживаемыми Ираном хуситами саудовских нефтяных объектов беспилотниками, что привело к падению добычи на 50%, и хаотический вывод Байденом войск из Афгани Ряда ощущения девальвации региона для Вашингтона.

Ненаписанное соглашение о нефти в обмен на безопасность, которое было одним из центральных в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, по мнению Королевства, три последних администрации полноценно выполнялось лишь одной стороной. Возможно, именно это было одним из факторов, который толкал Эр-Рияд в ближайшее партнерство с Россией, которая, в отличие от США, сохраняла на Ближнем Востоке значительное военное присутствие и влияние.

Кроме того, ни Россия, ни КНР не задают принцу лишних вопросов о репрессиях, расчленениях Хашогги и их не беспокоит обезглавленный всего за один год в Королевстве 81 диссидент. Байден еще во время своей предвыборной кампании пообещал сделать Королевство изгоем, а после вступления в должность разрешил обнародование ЦРУ данных расследования, которые утверждали, что Хашогги был убит с ведома и по указанию кронпринца. Значительная часть коллег Байдена по демократической партии призывает к более жесткой позиции Вашингтона в отношении Королевства за нарушение прав человека. И поездка президента США в Саудовскую Аравию в июле вместе с ударом кулаком между Кронпринцем и Байденом была встречена жесткой критикой в западных СМИ и значительной части американских политиков.

"Президенство должно за что-то стоять", - сопротивлялся Байден настойчивым советам его помощников посетить Эр-Рияд. И хотя позже отступил, визит был достаточно холоден и было видно, что это не стратегическая перестройка взаимоотношений с исправлением прошлых взаимных ошибок, а лишь попытка спрятать мусор под ковер. Это могло стать началом нового прочного партнерства между странами или провалиться. Но вчерашнее решение ОПЕК+ не говорит о том, что это провал.

Саудовская Аравия в таком случае руководствовалась исключительно своими интересами, не играя ни в Россию, ни в КНР. Королевство, несмотря на масштабные реформы, проводимые кронпринцем: начиная от уменьшения роли государства в экономике и государственной помощи в жизни людей, заканчивая вовлечением женщин в бизнес-жизнь страны и содействием развитию не связанных с нефтью направлений предпринимательства, до сих пор остается зависимым от ископаемого. топлива. С каждым годом эта зависимость становится все более угрожающей, особенно сейчас, учитывая то, как существенное вторжение России ускорило развитие в мире чистых источников энергии и возможную рецессию, которая может привести к одному из самых больших падений спроса на нефть за последние годы, превысив даже накопительные снижения. .

Плюс, пока население Королевства в основном молодежь, у кронпринца есть окно возможностей, чтобы отучить их от патернализма и перестроить экономику в страну. Через десять лет они уже будут менее чувствительны к масштабным преобразованиям и оппозиция трансформации рентной экономики в современную может быть больше.

Следовательно, для Королевства эти месяцы, возможно, являются крайней в ближайшем будущем возможностью обеспечить себе дополнительные доходы для развития, и зверские убийства тысяч украинцев Россией не являются достаточным аргументом, чтобы действовать против собственных интересов, как и поставки оружия США.

К этому можно добавить беспокойство Саудовской Аравии политикой Израиля относительно существенно не изменившейся палестинцев. Отказ поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене продолжить перемирие по надуманным основаниям в последний момент, несмотря на достигнутые перед этим договоренности, связывающие с обвинениями Тегерана в сторону в том числе Саудовской Аравии в разжигании протестов в Иране. И многое другое, что свидетельствует о том, что перечень вопросов и интересов в транзакционных отношениях США и Королевства существенно больше нефти, поставок оружия и извлечение кронпринца из "чистилища".

Некоторые пытаются объяснить такое решение ОПЕК+ выборами в Конгресс в ноябре, на которых цена бензина будет играть одну из решающих ролей для американцев, что может добавить голосов республиканцам. Конечно, дружба кронпринца и Трампа была слишком открытой и "вульгарной", как для международной политики. Трамп не скрываясь, демонстрировал свою приверженность кронпринцу и даже определенным образом вмешивался во внутреннюю политику Королевства, продвигая именно его как преемника короля. Да и сам принц, опять же, не скрываясь, принимал Трампа по особому и даже инвестировал миллиарды долларов в фонды зятя Трампа.

Однако после столь грубого вмешательства во внутренние дела друг друга принц должен был извлечь урок: охлаждение отношений с Вашингтоном является в том числе результатом ненадлежащей дипломатии Эр-Рияда. То, что значительная часть демократов до сих пор воспринимает Королевство как партнера республиканцев, не раз препятствовало принцу за последние два года в лоббировании интересов Королевства в Вашингтоне. Следовательно, разумно, что, получив высшую должность и ответственность, принц наоборот должен был потратить больше ресурсов, чтобы оставить это в прошлом и строить равноудаленные двухпартийные отношения с США.

Поэтому хочется надеяться, что это не было причиной, иначе это слишком недальновидный шаг слишком влиятельной страны со слишком влиятельным лидером.

Подытоживая.

Байден с MbS не могут друг с другом из ценностных соображений, но и не могут друг без друга по материальным причинам. США не могут покинуть Ближний Восток, а Саудовская Аравия – лидер региона, опирающийся на сильную власть и экономику. Так же Саудовская Аравия не может без США сохранить и укрепить свое лидерство, и недоверие к России и КНР как партнерам, при всех автократических сходствах, слишком существенно, чтобы отказаться от позиции диверсификации между Вашингтоном, Москвой и Пекином. А сближение КНР и России с Тегераном, врагом Саудовской Аравии, еще более требует раскладывать яйца в разные корзины.

Вряд ли вчерашнее заседание приведет к фундаментальному охлаждению отношений между США и Саудовской Аравией. По меньшей мере, это будет категорически противоречить интересам их обоих, играя в пользу их врагов. А значит, quid pro quo должно быть найдено, а отношения поставлены на более прочную основу фундаментальных вызовов, объединяющих двух давних стратегических партнеров.

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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