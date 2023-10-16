"Ближний Восток на грани пропасти": в ООН заявили, что в секторе Газа не хватает мешков для тел

Об этом пишет Politico .

"Количество убитых растет. В Газе не хватает мешков для трупов. В Газе нет электричества, которое ставит жизненно важные услуги, включая здравоохранение, водоснабжение и санитарию, на грань коллапса и ухудшает продовольственную безопасность", – говорится в отчете ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в свою очередь отметил, что "Ближний Восток на грани пропасти".

Согласно отчету ООН, с тех пор, как ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, были убиты 1400 израильтян и 2329 палестинцев.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ военным взять сектор Газа в полную блокаду . "Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Мы боремся с извергами и действуем в соответствии с этим", - отметил чиновник.

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность блокадой сектора Газа и призвал стороны конфликта к миру.

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