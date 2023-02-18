Ближний Восток, Кавказ, Закавказье в ближайшие десятилетия переживут множество войн, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Америка предлагала какое-то зануление для РФ: вы выходите с территории, возможно, даже Крыма. Они же могли предлагать обмен на снятие санкций – это могло быть предметом разговора. Москве это точно интересно, не только в части санкций, но и их личных активов – денег, принадлежащих этой группе: Путину, Нарышкину, Патрушеву, которые являются мультимиллиардерами, то есть это тоже могло быть предметом откровенных переговоров, которые являются главными бенефициарами "офшорной компании Россия", они выкачивают из нее средства и делают их авуарами в безопасных. зонах в остальном мире. Это все понимают. Следовательно, какой-то более широкий спектр вопросов был на этих переговорах", - подчеркнул Фейгин.

Российский оппозиционный политик также добавил, что Америке было бы лучше, чем всему миру вернуться к международному праву, признающему территориальную целостность, суверенитет стран и нерушимость границ.

"Отказ от возвращения к этому создает очень плохой прецедент для других таких агрессивных намерений. Стран таких немало, к пересмотру таких границ, и это не только страны бывшего СССР. В этом мире еще будут делить и делить – и Ближний Восток, и Кавказ, и Закавказье. В ближайшие десятилетия переживут множество войн, актуализирующих вопрос о границах. Создавать прецедент для официального пересмотра через мирное соглашение границ после распада СССР - очень опасно", - подчеркнул Фейгин.