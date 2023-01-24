Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Все заметили, что когда погода на улице относительно теплая, то графики отключений электроэнергии становятся более адекватными и потребители меньше времени находятся без электричества. Это те лимиты, которые распространяются на все области. Именно поэтому ситуация с поставкой электроэнергии для потребителей улучшается", - объяснил Оржель.

Экс-министр энергетики считает, что весной россияне могут снизить количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

"Мы понимаем, что с наступлением тепла и весны ситуация с отключениями будет улучшаться. И главное, что для россиян исчезнет аргумент бить по объектам энергетической инфраструктуры. Поскольку результат таких ударов будет намного снижен. Однако февраль и март все еще остаются периодом самой большой нагрузки на энергетическую систему", - добавил он.