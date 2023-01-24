Ближе к весне россияне могут уменьшить обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, - экс-министр энергетики Оржель
Экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель убежден, что количество российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры может уменьшиться весной
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Все заметили, что когда погода на улице относительно теплая, то графики отключений электроэнергии становятся более адекватными и потребители меньше времени находятся без электричества. Это те лимиты, которые распространяются на все области. Именно поэтому ситуация с поставкой электроэнергии для потребителей улучшается", - объяснил Оржель.
Экс-министр энергетики считает, что весной россияне могут снизить количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
"Мы понимаем, что с наступлением тепла и весны ситуация с отключениями будет улучшаться. И главное, что для россиян исчезнет аргумент бить по объектам энергетической инфраструктуры. Поскольку результат таких ударов будет намного снижен. Однако февраль и март все еще остаются периодом самой большой нагрузки на энергетическую систему", - добавил он.
- В Укрэнерго напоминали, что из-за российской атаки на украинскую энергосистему 14 января повреждены тепловые электростанции, дефицит мощности в системе все еще существенный.
- По состоянию на 22 января более 150 городов и сел в Херсонской области по сей день не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов.
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