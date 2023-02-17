Ближайшую неделю-две россияне будут расширять свое "большое наступление", - военный эксперт Свитан
Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор, отметил, что в течение нескольких недель будет заходить основное войско россиян, соответственно, интенсивность наступательных действий будет увеличиваться в арифметической прогрессии
Об этом он рассказал в эфире Эспресо.
Роман Свитан дал комментарий о "большом наступлении" российской армии.
"Это "большое наступление" началось после российского Рождества, 7 января, а 8 января мы уже услышали о Соледаре. Затем в течение месяца увеличилась география наступательных действий россиян на все 200 км Донецко-Луганского фронта, от Угледара до Купянска. Мы сейчас видим, что горит Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Белогоровка, Кременная, Сватово и Купянск", - отметил военный эксперт.
Полковник запаса ВСУ сказал, что движение будет продолжаться и география будет расти, поскольку основное направление наступления у россиян было обозначено как Донецкая и Луганская области, часть Харьковской области.
"Также противник в ближайшую неделю-две попытается расширять географию до Запорожского направления, район Орехового, Гуляйполя, как отвлекающий маневр будет выполнять в том числе и там наступательные действия. К концу февраля или через пару недель будет заходить основное войско россиян, которое догонят по численности до 400 тысяч, что и станет пиком, то есть они достигнут плато по увеличению личного состава. Однако каждый день интенсивность наступательных действий будет увеличиваться в арифметической прогрессии, которая связана с заходом российских войск при подключении и авиации в том числе", - сказал Свитан.
- 17 февраля в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток противник нанес 6 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска на Харьковщине: повреждены 3 частных и один многоэтажный дома
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