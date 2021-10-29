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"Ближайшие недели будут критическими": Кузин рассказал, когда ждать снижения и последующей волны заболеваемости коронавирусом

29 октября, 2021 пятница
11:13
Общество

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что снижение заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается примерно через три недели, однако эти недели будут критическими

Об этом Кузин сказал в интервью изданию Гордон.

"Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение", - сказал Кузин.

По прогнозу главного санврача, после ослабления эпидемии следующей волны заболеваемости следует ожидать весной.

"Спад заболеваемости продолжится, как ожидается, почти до конца января. Следующий подъем - март-апрель 2022 года", – сказал Кузин.

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