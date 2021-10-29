"Ближайшие недели будут критическими": Кузин рассказал, когда ждать снижения и последующей волны заболеваемости коронавирусом

Об этом Кузин сказал в интервью изданию Гордон.



"Ближайшие три недели будут критическими, после чего волна постепенно пойдет на снижение", - сказал Кузин.



По прогнозу главного санврача, после ослабления эпидемии следующей волны заболеваемости следует ожидать весной.



"Спад заболеваемости продолжится, как ожидается, почти до конца января. Следующий подъем - март-апрель 2022 года", – сказал Кузин.

Напомним, 28 октября в Украине зарегистрировано 26 870 новых заражений коронавирусом, 648 пациентов скончались.