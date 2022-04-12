Ближайшие 2-3 недели боевые действия в Украине будут усиливаться, – британская разведка
Оккупанты продолжают сосредотачиваться на донецком и луганском направлении, ближайшие 2-3 недели бои будут усиливаться
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter.
"Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает переформатировать свои усилия", – говорится в сообщении.
Россия будет сосредотачиваться на атаках украинских позиций на донецком и луганском направлениях с последующими боями в районе Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск.
Кроме того, оккупанты продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на Востоке Украины.
- Напомним, более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины.
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