Ближайшие 2-3 недели боевые действия в Украине будут усиливаться, – британская разведка

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter.



"Бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает переформатировать свои усилия", – говорится в сообщении.



Россия будет сосредотачиваться на атаках украинских позиций на донецком и луганском направлениях с последующими боями в районе Херсона и Николаева, возобновляется наступление на Краматорск.



Кроме того, оккупанты продолжают выходить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на Востоке Украины.

Напомним, более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины.