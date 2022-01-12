"Ближайшая ночь будет самой холодной": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -24°C и штормовом ветре
В ночь на четверг, 13 января, температура воздуха по Украине опустится до -11...-19°C, а на Севере и северо-востоке до -18...-24°C
Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха днем 13 января будет достигать -4°C до -9°C.
Ветер завтра удержится северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.
"Это - крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки - одевайтесь, словно собрались в полярную экспедицию", - советует Диденко.
Осадки ожидаются только в Карпатах, местами на Севере и Центре. Там может пройти небольшой снег, в остальных регионах будет сухая погода.
В Киеве завтра будет очень холодно: ночью -15...-19°C, днем в четверг температура воздуха повысится до -2...-4°C.
Ощущение холода будет усиливать сильный ветер. На дорогах ожидается гололедица.
Согласно прогнозу потепление начнется уже 13 января с Запада Украины. Там температура воздуха будет колебаться от -3 до +2°C.
"Это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", - сообщила синоптик.
- Как сообщалось ранее, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду, 12 января, предупредила об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах.
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