"Ближайшая ночь будет самой холодной": синоптик Наталья Диденко предупредила о морозах до -24°C и штормовом ветре

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.



Температура воздуха днем 13 января будет достигать -4°C до -9°C.



Ветер завтра удержится северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.



"Это - крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки - одевайтесь, словно собрались в полярную экспедицию", - советует Диденко.







Осадки ожидаются только в Карпатах, местами на Севере и Центре. Там может пройти небольшой снег, в остальных регионах будет сухая погода.



В Киеве завтра будет очень холодно: ночью -15...-19°C, днем в четверг температура воздуха повысится до -2...-4°C.



Ощущение холода будет усиливать сильный ветер. На дорогах ожидается гололедица.



Согласно прогнозу потепление начнется уже 13 января с Запада Украины. Там температура воздуха будет колебаться от -3 до +2°C.



"Это потепление уже днем 14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", - сообщила синоптик.

Как сообщалось ранее, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в среду, 12 января, предупредила об ухудшении погодных условий и гололедице на дорогах.