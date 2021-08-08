Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд
Близ Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд Рахов - Киев
Об этом сообщает Укрзализныця.
Отмечается, что с рельсов сошли локомотив и первый вагон поезда № 357 Рахов - Киев. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия Укрзализныци. Случай расследуется.
В результате инцидента поезд Рахов - Киев задержался на 2 часа 48 мин. Часть пассажиров пересадили на другой поезд. На 2 часа 25 мин. задержался и встречных поезд - №358 Киев - Рахов. Отмечается, что остальные рейсов курсируют по графику без задержек.
- Напомним, 10 июля на участке Васильков - Боярка, что в Киевской области, с рельсов сошел хозяйственный поезд, повлекшее массовую задержку пассажирских поездов .
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