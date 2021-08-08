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Близ Тернополя сошел с рельсов пассажирский поезд

8 августа, 2021 воскресенье
07:53
Общество

Близ Тернополя с рельсов сошел пассажирский поезд Рахов - Киев

Об этом сообщает Укрзализныця.

Отмечается, что с рельсов сошли локомотив и первый вагон поезда № 357 Рахов - Киев. В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия выехала комиссия Укрзализныци. Случай расследуется.

В результате инцидента поезд Рахов - Киев задержался на 2 часа 48 мин. Часть пассажиров пересадили на другой поезд. На 2 часа 25 мин. задержался и встречных поезд - №358 Киев - Рахов. Отмечается, что остальные рейсов курсируют по графику без задержек.

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поезд
Укрзализныця
новости Тернополя
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