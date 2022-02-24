Блицкрига у россиян не получилось, умылись кровью, - главнокомандующий ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что блицкриг россиян в первый день агрессии не удался
Об этом он написал на своей фейсбук-странице.
"Блицкриг у россиян не сложился. Своей кровью смывают!" – написал главнокомандующий.
Залужный отметил, что украинские военные оказывают противнику достойный отпор. Также по его словам, отразить нападение россиян будет тяжело, но весь сектор безопасности и обороны выстоит.
Кроме того, главнокомандующий отметил потери украинской армии в боях с российскими оккупантами. "Молимся за души павших братьев и скорейшего выздоровления раненым", - добавил Залужный.
- Напомним, в ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".
- ГПСУ сообщила, что Украина была атакована с территории РФ и Беларуси от Луганщины до Житомирщины и из Крыма.
- Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС.
- ГСЧС сообщила о захвате двух сел на Луганщине, пожаре в военной части на Киевщине и подрыве телебашни в Луцке.
- В Киеве закрывают садики и школы , медицинская система работает в усиленном режиме.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил нападение России с мировыми лидерами.
- Верховная Рада ввела в Украине военное положение . Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
- 24 февраля Президент Зеленский заявил , что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное