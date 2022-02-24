Блицкрига у россиян не получилось, умылись кровью, - главнокомандующий ВСУ

Об этом он написал на своей фейсбук-странице.



"Блицкриг у россиян не сложился. Своей кровью смывают!" – написал главнокомандующий.



Залужный отметил, что украинские военные оказывают противнику достойный отпор. Также по его словам, отразить нападение россиян будет тяжело, но весь сектор безопасности и обороны выстоит.



Кроме того, главнокомандующий отметил потери украинской армии в боях с российскими оккупантами. "Молимся за души павших братьев и скорейшего выздоровления раненым", - добавил Залужный.