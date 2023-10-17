Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Блинкен заявил о договоренности с Израилем разработать план гуманитарной помощи Газе и назвал возможную проблему

Блинкен заявил о договоренности с Израилем разработать план гуманитарной помощи Газе и назвал возможную проблему

17 октября, 2023 вторник
08:27
Война в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты договорились с Израилем разработать план по доставке гуманитарной помощи гражданским в секторе Газы

Об этом информирует Reuters .

"Сегодня, по нашей просьбе, Соединенные Штаты и Израиль договорились разработать план, который позволит гуманитарной помощи от стран-доноров и многосторонних организаций достичь гражданского населения в Газы", - заявил Блинкен.

Такое заявление госсекретарь сделал после 9 часов переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он указал, что США разделяют обеспокоенность Израиля тем, что ХАМАС может захватить, уничтожить или помешать поступлению помощи людям в секторе Газы.

"Если ХАМАС как-то заблокирует доступ гуманитарной помощи к гражданскому населению, в том числе путем захвата самой помощи, мы будем первыми, кто это осудит. И мы будем работать над тем, чтобы это не повторилось", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США не уточнил, что будет предусматривать план помощи.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили , что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Энтони Блинкен информировал , что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил , что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

Мир
Израиль
Палестина
США
Энтони Блинкен
Читайте также:
Збірна України
15 октября, 2023 воскресенье
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
Марк Фейгін
16 октября, 2023 понедельник
В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина
Ізраїль, евакуація
15 октября, 2023 воскресенье
В Израиле впервые за всю историю эвакуируют целый город
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.36
    Покупка 37.36
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.53
    Продажа 40.57
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
09:14
Ночью оккупанты ударили по центру Славянска: попали в общежитие колледжа
09:14
На полигоне в Австрии танк Leopard 2 попал в аварию: один из членов экипажа погиб
08:22
Анонс
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
Евро-2024: расписание отборочных матчей 17 октября
08:10
Путин прибыл в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
08:02
OPINION
Почему активизировался Арестович?
07:34
Латвия
Латвия расследует поддержку армии РФ местной компанией
07:33
Анонс
Мальта – Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
07:14
Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового в Запорожье, - Генштаб
06:58
ВСУ ударили по вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска
06:33
"В России точно безопаснее, он подаст документы на паспорт": отец футболиста "Шахтера" U-19 дал интервью пропагандистам
06:29
Пункты несокрушимости заработали на 96 железнодорожных вокзалах
06:00
Совбез ООН
Совбез ООН не проголосовал за резолюцию РФ по Газе
05:35
В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
05:08
Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW
04:40
Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании
04:13
Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
03:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
03:16
Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.
02:48
В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
01:52
Выборы в Польше: посчитано почти 100% бюллетеней, разрыв между лидерами сокращается
01:24
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
01:01
Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента
00:56
Обновлено
"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
00:31
Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
00:21
Евро-2024: результаты матчей 16 октября
2023, понедельник
16 октября
23:54
Третий эвакуационный рейс вывез из Израиля 74 украинца
23:39
В Польше зафиксировали самую большую явку на выборах с момента падения коммунизма
23:09
Литва отремонтирует поврежденные в результате боевых действий в Украине танки Leopard
22:46
С начала войны в Украине более 60 тыс. украинцев награждены за участие в боях, - Зеленский
22:07
Офис генпрокурора собирает доказательства геноцида РФ против украинцев, ведь факт депортации детей мало
21:40
Россияне выпустили 9 авиабомб по Херсонщине
21:35
"Будем ждать штурм Тайваня": дипломат Бессмертный назвал события, которые ускорят вторжение Китая на остров
21:30
Украина вырвала победу у Англии в отборе молодежного Евро-2025
21:24
"Мы не смогли предупредить вовремя": глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за нападение ХАМАСа
21:15
Пентагон
У США отобрали 2 тыс. военных для возможной отправки в Израиль, - WP
20:47
Выборы в Польше: партия, набравшая третий результат, не будет создавать коалицию с действующей властью
20:45
Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху провел телефонный разговор с Путиным
20:18
общественный транспорт
В Киевпасстрансе назвали себестоимость проезда в наземном общественном транспорте
20:05
Президент Молдовы заявила, что целью России является уничтожение украинской нации.
19:49
В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV