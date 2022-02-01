Блинкен заявил Лаврову о готовности дальше обсуждать "гарантии безопасности" и призвал РФ к немедленной деэскалации на границах Украины

Об этом он сказал во вторник, 1 февраля, во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, говорится в пресс-релизе Белого дома.



Блинкен подчеркнул готовность США продолжать предметные переговоры с Россией по проблемам безопасности, которые Вашингтон намерен проводить в полной координации со своими партнерами и союзниками.



Он также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику и альянсы.



"Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и отведению войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет иметь быстрые и тяжелые последствия, и призвал Россию идти по дипломатическому пути", - говорится в сообщении.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 года США отказались давать России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют. В МИД Украины сообщили, что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в ответах США нет "положительной" реакции на вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток, а также пообещал, что содержание документа вскоре будет обнародовано.

31 января в Белом доме подтвердили, что США разработали пакет санкций против представителей российской элиты, если Россия совершит новое вторжение в Украину.