Блинкен заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину созвонился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявил, что в переговорах по безопасности в Европе должна участвовать Украина
Об этом сообщила журналистка The National Джойс Карам в Twitter.
Речь идет о том, что Блинкен и Лавров обсудили итоги прошедших на прошлой неделе переговоров о стратегической стабильности.
Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивания российской военной мощи у границ Украины.
"Госсекретарь подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейским партнерам, включая Украину", - отмечается в сообщении.
Напомним, что Блинкен встретится с Зеленским в Киеве 19 января.
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