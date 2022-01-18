Блинкен заявил, что Украина должна участвовать в переговорах по безопасности в Европе

Об этом сообщила журналистка The National Джойс Карам в Twitter.



Речь идет о том, что Блинкен и Лавров обсудили итоги прошедших на прошлой неделе переговоров о стратегической стабильности.



Госсекретарь подчеркнул важность дипломатических контактов, чтобы снизить напряженность вокруг наращивания российской военной мощи у границ Украины.



"Госсекретарь подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что любое обсуждение европейской безопасности должно включать союзников по НАТО и европейским партнерам, включая Украину", - отмечается в сообщении.



Напомним, что Блинкен встретится с Зеленским в Киеве 19 января.



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