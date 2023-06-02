Блинкен заявил, что США помогут построить "украинскую армию будущего"
США продолжат поддерживать Украину и помогут ей построить армию будущего с современными ПВО, бронетехникой и производством боеприпасов
Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters .
По его словам, армия будущего предусматривает "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, передовые танки и бронетехнику, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку поддержки сил и средств в боевой готовности".
При этом Вашингтон будет поощрять инициативы других стран по прекращению войны, если они соответствуют Уставу ООН.
"Мы будем поддерживать усилия – Бразилии, Китая или любой другой страны – если они помогут найти путь к справедливому и продолжительному миру", – сказал Блинкен.
Тем не менее Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является то, что Киев способен сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии, подчеркнул Блинкен.
- Ранее Блинкен сказал, что страны НАТО будут пытаться увеличить мощность и успешность ПВО Украины.
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