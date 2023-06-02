Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters .

По его словам, армия будущего предусматривает "современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, передовые танки и бронетехнику, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку поддержки сил и средств в боевой готовности".

При этом Вашингтон будет поощрять инициативы других стран по прекращению войны, если они соответствуют Уставу ООН.

"Мы будем поддерживать усилия – Бразилии, Китая или любой другой страны – если они помогут найти путь к справедливому и продолжительному миру", – сказал Блинкен.

Тем не менее Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину в военном плане, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является то, что Киев способен сдерживать и защищаться от любой предстоящей агрессии, подчеркнул Блинкен.