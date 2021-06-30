Блинкен заявил, что США будут защищать свои интересы в случае агрессивных действий РФ

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится в пресс-релизе Государственного департмента, передает Укринформ .

"Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Мы будем отстаивать свои интересы и ценности", - рассказал Блинкен.

Он напомнил, что администрация Байдена уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки, попытку отравить Навального.

"Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций. И многие из них были введены в координации с европейскими партнерами, Канадой, Великобританией и т.д.", - подчеркнул госсекретарь.

Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам не совершать поездок в Россию.