Блинкен заявил, что США будут защищать свои интересы в случае агрессивных действий РФ
США хотят стабильных отношений с Россией, но если Кремль продолжит вести себя агрессивно, Штаты оставляют за собой право на новые санкции
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, говорится в пресс-релизе Государственного департмента, передает Укринформ .
"Если Россия решит прибегнуть к необдуманным или агрессивным действиям, мы ответим. Мы будем отстаивать свои интересы и ценности", - рассказал Блинкен.
Он напомнил, что администрация Байдена уже демонстрировала реакцию: в частности, на попытки вмешательства в выборы, кибератаки, попытку отравить Навального.
"Со стороны Соединенных Штатов была четкая и мощная реакция, например, в виде санкций. И многие из них были введены в координации с европейскими партнерами, Канадой, Великобританией и т.д.", - подчеркнул госсекретарь.
- Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам не совершать поездок в Россию.
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