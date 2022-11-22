Об этом сообщает в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен .

Сообщается, что вопрос о помощи Украине Блинкен озвучил после телефонного разговора с генсеком Альянса.

"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей МИД НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - написал Блинкен.

Заседание НАТО на уровне глав Министерства иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.

4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.

11 ноября стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят расширение военной помощи Украине на саммите АСЕАН.

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