Блинкен заявил, что поддержка Украины станет одним из приоритетов на встрече глав МИД стран НАТО
Главы Министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса обсудят дальнейшую поддержку Украины на встрече в Бухаресте в конце ноября
Об этом сообщает в твиттере госсекретарь США Энтони Блинкен .
Сообщается, что вопрос о помощи Украине Блинкен озвучил после телефонного разговора с генсеком Альянса.
"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей МИД НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - написал Блинкен.
Заседание НАТО на уровне глав Министерства иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.
- 4 ноября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов, который будет включать не менее 45 танков Т-72. Кроме того, Штаты пришлют 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost, а также выделят средства для модернизации 250 бронированных машин безопасности M1117.
- 11 ноября стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят расширение военной помощи Украине на саммите АСЕАН.
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