Блинкен встретится с Кулебой в Бухаресте, - Госдепартамент США

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

Энтони Блинкен будет находиться в Бухаресте 28-30 ноября на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

"Встреча министров иностранных дел стран НАТО будет сосредоточена на войне России против Украины, реализации новой Стратегической концепции НАТО, включая вызовы со стороны Китайской Народной Республики, энергетической безопасности, защите критической инфраструктуры и усилиях НАТО по наращиванию потенциала и усилению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдовы", - говорится в сообщении.

Находясь в Бухаресте, Блинкен проведет отдельные встречи с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в рабочем ужине с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В интервью французскому изданию Le Parisien глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил , что Украина получает помощь в виде вооружения от третьих стран, но не напрямую, а при участии партнеров и очень часто с просьбой не упоминать о них

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