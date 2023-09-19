Блинкен встретился с вице-президентом Китая, чтобы обсудить напряженные отношения между странами

Об этом сообщает Bloomberg.

Хань Чжэн сказал, что китайско-американские отношения сталкиваются со многими трудностями и проблемами, но обе страны должны искать компромиссы.

"От нас обоих нужно проявить больше искренности, больше усилий и пойти навстречу друг другу", - обратился он к Блинкену.

Блинкен ответил, что США могут основываться на недавнем сотрудничестве с Китаем, чтобы убедиться в открытости коммуникации и ответственности в управлении отношениями между странами.

Это была первая встреча представителей двух стран за последние месяцы. Но в ноябре возможен визит китайского лидера Си Цзиньпина в Сан-Франциско на экономический саммит.

Сейчас в американо-китайских отношениях присутствует геополитическая напряженность из-за вопросов Тайваня, торговли, прав человека и влияния на экономический спад Китая. Пекин надеется, что США выполнят "прагматические меры по достижению здорового и стабильного развития американо-китайских отношений".

"Мир ожидает от нас ответственного отношения к нашим отношениям. Соединенные Штаты настроены делать именно это", - сказал Блинкен перед началом переговоров.