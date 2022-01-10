Блинкен: власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение

Об этом сообщает Радио Свобода.

Блинкен отметил, что США хотят разъяснений от властей Казахстана, почему для подавления беспорядков внутреннего характера понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главенствующую роль играет Россия.



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Он осудил отданный властями Казахстану приказ стрелять на поражение.

"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - сказал Блинкен.