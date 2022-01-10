Блинкен: власти Казахстана должны отменить приказ стрелять на поражение
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты хотят услышать от властей Казахстана разъяснения по поводу приглашения в страну войск ОДКБ
Об этом сообщает Радио Свобода.
Блинкен отметил, что США хотят разъяснений от властей Казахстана, почему для подавления беспорядков внутреннего характера понадобилось привлекать ОДКБ, в которой главенствующую роль играет Россия.
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Он осудил отданный властями Казахстану приказ стрелять на поражение.
"Приказ стрелять на поражение, так как он действует, неправильный и должен быть отменен", - сказал Блинкен.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
- Впоследствии президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ стрелять в митингующих на поражение без предупреждения, а также поблагодарил главу РФ Владимира Путина за "помощь в ликвидации погромов".
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