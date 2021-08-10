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Главная война с Россией Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессивных действиях России против Украины в Черном и Азовском морях

Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессивных действиях России против Украины в Черном и Азовском морях

10 августа, 2021 вторник
08:16
война с Россией Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что агрессия РФ в морях вблизи Украине продолжается

Об этом сообщает Liga.net .

"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем агрессивные действия против Украины, с вторжениями на море и в воздухе и преследованиями судов, подрывает торговлю и доступ к источникам энергии", - заявил он.

Блинкен добавил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Крым - это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или претендующих на их территорию, они подрывают суверенное равенство государств-членов - принцип ООН", - подытожил госсекретарь.

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США
Энтони Блинкен
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