Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессивных действиях России против Украины в Черном и Азовском морях

Об этом сообщает Liga.net .

"В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем агрессивные действия против Украины, с вторжениями на море и в воздухе и преследованиями судов, подрывает торговлю и доступ к источникам энергии", - заявил он.

Блинкен добавил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Крым - это Украина. Когда страны игнорируют границы других стран или претендующих на их территорию, они подрывают суверенное равенство государств-членов - принцип ООН", - подытожил госсекретарь.