Блинкен в Аммане встретился с лидером Палестинской автономии

Об этом сообщает NBCNews.

Визит госсекретаря США в Иорданию, граничащую с Израилем большей частью своей восточной границы, состоялся после его встреч с израильскими чиновниками и лицами, непосредственно пострадавшими от нападения и войны, в результате которой погибли более 1300 израильтян и по меньшей мере 27 американцев.

Это первая личная встреча между представителем властей США и главой Палестинской автономии с момента начала атаки ХАМАСа на Израиль.

Палестинские власти владеют частичным контролем над Западным берегом реки Иордан, но являются соперником ХАМАС, который имеет под своим контролем сектор Газы.

Махмуд Аббас, которому 87 лет, возглавляет Палестинскую автономию последние 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок был продлен из-за невозможности проведения выборов на этих территориях.

Блинкен также провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, с которой президент США Джо Байден поддерживал контакт с начала кризиса. Король Иордании много лет был важным посредником в переговорах на Ближнем Востоке.

По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, Блинкен и Абдалла II обсудили террористические атаки ХАМАС на Израиль. Они также обсудили усилия, направленные на освобождение всех заложников и предотвращение эскалации конфликта.

"ХАМАС не представляет интересы палестинского народа в достоинстве и самоопределении, и обсудил способы удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения Газы, пока Израиль проводит закономерные операции безопасности для защиты себя от террористических актов", - подчеркнул Блинкен.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.