Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Блинкен в Аммане встретился с лидером Палестинской автономии

Блинкен в Аммане встретился с лидером Палестинской автономии

13 октября, 2023 пятница
14:46
Война в Израиле

В пятницу, после своей короткой поездки в Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился в Аммане, столице Иордании, с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом

Об этом сообщает NBCNews.

Визит госсекретаря США в Иорданию, граничащую с Израилем большей частью своей восточной границы, состоялся после его встреч с израильскими чиновниками и лицами, непосредственно пострадавшими от нападения и войны, в результате которой погибли более 1300 израильтян и по меньшей мере 27 американцев.

Это первая личная встреча между представителем властей США и главой Палестинской автономии с момента начала атаки ХАМАСа на Израиль.

Палестинские власти владеют частичным контролем над Западным берегом реки Иордан, но являются соперником ХАМАС, который имеет под своим контролем сектор Газы.

Махмуд Аббас, которому 87 лет, возглавляет Палестинскую автономию последние 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок был продлен из-за невозможности проведения выборов на этих территориях.

Блинкен также провел встречу с королем Иордании Абдаллой II, с которой президент США Джо Байден поддерживал контакт с начала кризиса. Король Иордании много лет был важным посредником в переговорах на Ближнем Востоке.

По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, Блинкен и Абдалла II обсудили террористические атаки ХАМАС на Израиль. Они также обсудили усилия, направленные на освобождение всех заложников и предотвращение эскалации конфликта.

"ХАМАС не представляет интересы палестинского народа в достоинстве и самоопределении, и обсудил способы удовлетворения гуманитарных потребностей гражданского населения Газы, пока Израиль проводит закономерные операции безопасности для защиты себя от террористических актов", - подчеркнул Блинкен.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

Мир
Израиль
Палестина
США
Энтони Блинкен
Читайте также:
12 октября, 2023 четверг
В Киеве на блокпосте военный выстрелил в колеса автомобиля, который водитель не остановил по требованию
Автор Юрий Мартынович
12 октября, 2023 четверг
Что такое сектор Газа и почему палестинцы уже почти столетие воюют с израильтянами
ЗСУ
13 октября, 2023 пятница
Армия РФ продвинулась возле Авдеевки на 4,5 кв. км, оккупанты терпят большие потери, - ISW
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 октября
15:28
РФ тратит миллионные бюджеты в Африке на пропаганду и нарративы против Украины и Запада, - историк Субх
15:25
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:22
Кабмин принял решение о реорганизации Национального авиауниверситета. В НАУ обещают иск в суд
15:21
Обновлено
В Мелитополе Движение сопротивления подорвало поезд, ежедневно возивший из Крыма боеприпасы и горючее
15:02
Армия РФ обстреляла спасателей в Никополе: двое из них в больнице
14:49
За наведение российских ракет заработала 150 тыс. грн и пожизненный срок: в Украине вынесли приговор агентству ФСБ
14:20
Экс-замминистра юстиции подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн грн
14:19
"Украина. Развенчивание мифов": в новом ролике рассказали, как культ "победы" во Второй мировой превратился в пропаганду в РФ
13:43
Украина открыла пункт пропуска с непризнанным Приднестровьем
13:42
Подрыв моста Горловка - Ясиноватая усложняет логистику россиянам, - Евлаш
13:30
OPINION
Кино уже не боится войны
13:27
"Защищать Украину придется всем": в Минобороны заявили, что найдут тех, кого нет в реестре военнообязанных
13:22
В Крыму пытали человека, который искал депортированных украинских детей, - правозащитница
13:05
Эксклюзив
Украина должна перевести экономику на военные рельсы, как уже давно сделала Россия, – глава правления Института мировой политики Шлинчак
13:01
Автор комиксов Marvel и DC Кит Гиффен скончался в 70 лет
12:53
Как не стать жертвой мошенников: НБУ дал советы украинцам
12:50
РФ не выпускает жителей из ВОТ, чтобы паспортизировать большее население, - ГПСУ
12:36
Европейские страны выделят 143 млн евро на разминирование Украины
12:35
Взрыв в Севастополе: в СБУ и ВМС заявили об атаке морскими дронами, оккупанты - об "обучении"
12:34
ПАСЕ
ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ – диктатурой
12:33
Даниил Гетманцев
Гетманцев о возможном прекращении западной помощи Украине: "У нас плохие и очень плохие сценарии"
12:28
Остин: США смогут поддерживать оружием одновременно Украину и Израиль
12:18
Россияне ударили дроном по машине с гражданскими в Бериславе: есть погибшая
12:16
Территориальные уступки Украины считают недопустимыми 80% респондентов, даже если это означает длительную войну, - опрос КМИС
12:16
В заложниках у ХАМАС могут быть украинцы, – посол в Израиле Корнийчук
12:06
Стало известно, когда в Киеве начнутся осенние каникулы и сколько будут продолжаться
12:01
Министр обороны США Остин приехал в Израиль
11:50
ПриватБанк будет отправлять платежные карты по почте в ряд стран Европы: список
11:44
В субботу до +25 °C, однако в воскресенье ожидается похолодание: прогноз на выходные от Натальи Диденко
11:43
Квартира в столичных Липках за 1000 грн в месяц: НАПК составил протокол на председателя Верховного Суда Князева
11:33
РФ вывела в Черное море 6 кораблей, один из них – ракетоноситель
11:25
Чарльз Браун
Подготовка военных и восстановление подразделений: Залужный впервые поговорил с новым командующим армией США Брауном
11:22
Инфографика
Курс валют на 13 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
11:19
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:07
Как недобропорядочные судьи убегают в почетную отставку
10:51
Обновлено
РФ ударила по центру Покровска: по меньшей мере один человек погиб, 13 ранены
10:44
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возле Авдеевки третий день вражеские авиаудары, артобстрелы, атаки наземных сил, ситуация напоминает Бахмут, - Згурец об обострении на фронте
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвал министра обороны Израиля дураком, а Хезболлу "очень умной", Белый дом и влиятельные республиканцы отреагировали
10:42
Смартфон
В Минцифри заявили о критической ситуации с интернет-провайдерами в Киеве: не готовы к обесточениям
10:32
Устроился в международную организацию, чтобы шпионить за ВСУ: правоохранители задержали одессита
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV