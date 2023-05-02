Блинкен: Успешное контрнаступление Украины – это самый быстрый способ перейти к переговорам
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что успешное контрнаступление Украины – это самый быстрый способ перейти к переговорам о справедливом мире
Об этом он рассказал в интервью Fox News .
"Мы знаем, что украинцы планируют контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого получится. И, наконец, успех на поле боя является лучшим и, пожалуй, самым быстрым способом фактически дойти до переговоров, которые создадут справедливый и крепкий мир", - рассказал Блинкен. .
Он также подчеркнул, что Россия уже потерпела неудачу, поскольку у нее не получилось захватить Украину и "стереть ее с карты".
"Россия уже потерпела неудачу в том смысле, что сначала они пытались добиться того, чтобы стереть Украину с карты, включить ее в состав РФ, ликвидировать ее существование как независимого государства. Это не удалось и не удастся", - пояснил госсекретарь.
Кроме того, он отметил, что США открыты тому, что Китай может выступить посредником в войне России против Украины. Тем не менее, Блинкен подчеркнул, что условием для этого должно быть признание суверенности территорий Украины и общение непосредственно с украинской стороной.
"Я думаю, что мы открыты для любой страны, участвующей в ответственных усилиях, направленных на продвижение мира, и это начинается с нескольких вещей. Это начинается, прежде всего, с признания того, что фундаментально поставлена под угрозу территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому любое мирное соглашение должно основываться на этом. Также очень важно, чтобы каждый, кто участвует в укреплении мира, общался непосредственно с украинцами. Они являются потерпевшей стороной", - говорит Блинкен.
- Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы добиться успеха в контрнаступлении.
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