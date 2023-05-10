Блинкен: Украина имеет все необходимое для возвращения территорий, захваченных РФ за время полномасштабной войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы для возвращения территорий, захваченных Россией за время полномасштабной войны
Об этом Блинкен сказал на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли, передает CNN.
"У них есть то, что им нужно, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которую Россия захватила силой за последние 14 месяцев", - сказал Блинкен.
Госсекретарь США отметил, что речь идет не только об оружии, но и о навыках военных и планировании операций.
"Это не только оружие, это и обучение. Это гарантия того, что украинцы могут справиться с системами, которые мы им предоставляем. И, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, чтобы добиться успеха", - сказал Блинкен.
- Ранее Блинкен назвал успешное контрнаступление Украины "быстрым способом перейти к переговорам".
- 9 мая США объявили новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд.
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