Блинкен: США взаимодействовали с властями Украины, чтобы ввести санкции против четырех пророссийских политиков

Об этом говорится в официальном заявлении Блинкена.

"Перед возможным новым вторжением в Украину российские разведслужбы, в основном ФСБ - орган, находящийся под санкциями США, - вербует украинских граждан на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. ФСБ использует этих чиновников, чтобы создать нестабильность в Украине", - сказал он.

По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты "работают в тесной координации с правительством Украины над выявлением, разоблачением и наказанием этих субъектов, чтобы воспрепятствовать этим операциям влияния".

Блинкен отметил, что санкции против двух действующих нардепов Верховной Рады, а также двух бывших украинских чиновников, которые сейчас скрываются в России, являются частью усилий США по преследованию и препятствованию попыткам РФ расшатать ситуацию в Украине.

"В 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексную информационную операцию, направленную на частичное ухудшение способности Украинского государства функционировать самостоятельно. Лица, против которых сегодня введены ограничения, сыграли ключевую роль в этой кампании", - подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, экс-депутата Рады от "Партии регионов" Владимира Олейника и экс-замглавы СНБО Владимира Сивковича.

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