Блинкен: США взаимодействовали с властями Украины, чтобы ввести санкции против четырех пророссийских политиков
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что санкции против четырех пророссийских нардепов от ОПЗЖ и экс-чиновников разрабатывались и вводились во взаимодействии с действующими украинскими властями
Об этом говорится в официальном заявлении Блинкена.
"Перед возможным новым вторжением в Украину российские разведслужбы, в основном ФСБ - орган, находящийся под санкциями США, - вербует украинских граждан на ключевых должностях, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. ФСБ использует этих чиновников, чтобы создать нестабильность в Украине", - сказал он.
По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты "работают в тесной координации с правительством Украины над выявлением, разоблачением и наказанием этих субъектов, чтобы воспрепятствовать этим операциям влияния".
Блинкен отметил, что санкции против двух действующих нардепов Верховной Рады, а также двух бывших украинских чиновников, которые сейчас скрываются в России, являются частью усилий США по преследованию и препятствованию попыткам РФ расшатать ситуацию в Украине.
"В 2020 году кремлевские чиновники запустили комплексную информационную операцию, направленную на частичное ухудшение способности Украинского государства функционировать самостоятельно. Лица, против которых сегодня введены ограничения, сыграли ключевую роль в этой кампании", - подчеркнул он.
- Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и Олега Волошина, экс-депутата Рады от "Партии регионов" Владимира Олейника и экс-замглавы СНБО Владимира Сивковича.
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