Блинкен: США решительно осуждают преследование крымских татар Россией

Об этом он написал в Twitter.

"США решительно осуждают продолжение преследований крымских татар российскими оккупационными властями, включая новую волну массовых арестов и задержаний", - отметил Блинкен.

Он также подчеркнул, что Россия должна прекратить преследование крымских татар и оккупацию Украины. Кроме того, госсекретарь США призвал Москву освободить всех политзаключенных.

Обыски и преследование крымских татар

В четверг, 24 августа, с самого утра российские силовики в оккупированном Крыму проводили массовые обыски в домах крымских татар. В частности, оккупанты врывались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

По данным "Крымской солидарности", активистов Сейдамета Мустафаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева силовики увозят в Управление ФСБ в Симферополе.

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило , что 24 августа, День независимости Украины, для оккупационных властей и коллаборантов в Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар.

Тогда сотрудники ФСБ задержали шесть человек. Все задержанные – активисты "Крымской солидарности".

Кроме того, 25 августа оккупанты в Крыму составили протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. Оккупационный "суд" вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил , что российские оккупанты раздавали повестки в СИЗО вышедшим на протест крымским татарам после новых массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму.

По его словам, оккупационная администрация в Крыму усиливает репрессии, потому что не видит других механизмов, чтобы удерживать под контролем крымское общество.