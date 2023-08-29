Блинкен: США решительно осуждают преследование крымских татар Россией
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна осуждает преследование крымских татар российскими оккупантами. Он призвал Россию освободить всех политзаключенных
Об этом он написал в Twitter.
"США решительно осуждают продолжение преследований крымских татар российскими оккупационными властями, включая новую волну массовых арестов и задержаний", - отметил Блинкен.
Он также подчеркнул, что Россия должна прекратить преследование крымских татар и оккупацию Украины. Кроме того, госсекретарь США призвал Москву освободить всех политзаключенных.
Обыски и преследование крымских татар
В четверг, 24 августа, с самого утра российские силовики в оккупированном Крыму проводили массовые обыски в домах крымских татар. В частности, оккупанты врывались с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе.
По данным "Крымской солидарности", активистов Сейдамета Мустафаева, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова и Рэмзи Неметулаева силовики увозят в Управление ФСБ в Симферополе.
Впоследствии Министерство иностранных дел Украины заявило , что 24 августа, День независимости Украины, для оккупационных властей и коллаборантов в Крыму стал поводом для новой волны репрессий против крымских татар.
Тогда сотрудники ФСБ задержали шесть человек. Все задержанные – активисты "Крымской солидарности".
Кроме того, 25 августа оккупанты в Крыму составили протоколы более чем на два десятка задержанных крымских татар, которые пришли в Киевский районный суд в Симферополе поддержать своих близких и друзей. Оккупационный "суд" вынес решение об административных арестах для ряда крымских татар на сроки от 4 до 7 дней.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил , что российские оккупанты раздавали повестки в СИЗО вышедшим на протест крымским татарам после новых массовых обысков и задержаний в оккупированном Крыму.
По его словам, оккупационная администрация в Крыму усиливает репрессии, потому что не видит других механизмов, чтобы удерживать под контролем крымское общество.
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