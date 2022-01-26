Блинкен: США передали России ответ по "гарантиям безопасности", его не будут обнародовать
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки предоставили ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения", - сказал Блинкен.
Госсекретарь уточнил, что США готовы продолжать диалог с РФ в тех сферах, в которых по-прежнему возможно сотрудничество. Он отметил, что в письменном ответе были изложены мнения США и их союзников.
"Мы уверены, что наши принципы, которыми мы руководствуемся, в частности, относительно территориальной целостности и суверенитета Украины и права каждой страны самостоятельно принимать решения по вступлению в альянсы, мы должны принять взаимные прозрачные меры по ядерному потенциалу и военным учениям в Европе", - заявил Блинкен. .
Кроме того, Блинкен добавил, что США ожидают от РФ, что ответы на "гарантии безопасности" не будут обнародованы.
"США не будут публиковать ответы на предложения России по "гарантиям безопасности" и ждут того же от Москвы", - отметил он.
Также госсекретарь сообщил, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию вокруг "гарантий безопасности" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: "Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги" .
"США готовы к любому варианту развития ситуации, но России остается решить, как реагировать на полученный ответ", – заявил Блинкен.
Он отметил, что в ближайшие дни в Украину придет новая партия помощи в сфере безопасности. Также Блинкен подчеркнул, что в случае усиления российской агрессии против РФ будут применены строгие экономические меры, скоординированные с ЕС.
"США координируют свои действия с европейскими партнерами по жестким экономическим мерам против РФ", - сообщил Блинкен.
Госсекретарь также подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы глобальное энергоснабжение не было нарушено в случае агрессивных действий России.
"Мы изучаем, как мы можем поддержать экономику (Украина, - ред.). Мы делаем шаги, чтобы энергоснабжение не пострадало, если Россия решит прекратить поставки газа в Европу", - сказал Блинкен.
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 г. США отказались предоставлять России гарантии о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- 26 января Министерство иностранных дел РФ подтвердило получение от США письменного ответа по "гарантиям безопасности".
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