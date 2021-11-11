Блинкен: США обеспокоены, что РФ может повторить ошибку 2014 года у украинских границ
США озабочены маневрами российских оккупантов у границы Украины
Об этом сказал глава Госдепа США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Он отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может допустить ошибку, повторив сценарии 2014 года, когда она оккупировала Крым и часть Донбасса.
"Мы обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях России на территории Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом. Мы продолжим консультироваться по этому вопросу с нашими союзниками и партнерами. И, как мы четко дали понять, любая эскалация или агрессия будет серьезной проблемой для Соединенных Штатов", - заявил Блинкен.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- 9 ноября Bloomberg сообщило, что, согласно анализу оборонно-разведывательной фирмы Janes, Россия стягивает танки к украинской границе.
- В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.
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