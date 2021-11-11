Блинкен: США обеспокоены, что РФ может повторить ошибку 2014 года у украинских границ

Об этом сказал глава Госдепа США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.



Он отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может допустить ошибку, повторив сценарии 2014 года, когда она оккупировала Крым и часть Донбасса.



"Мы обеспокоены сообщениями о необычных военных действиях России на территории Украины. Мы, как всегда, очень внимательно следим за регионом. Мы продолжим консультироваться по этому вопросу с нашими союзниками и партнерами. И, как мы четко дали понять, любая эскалация или агрессия будет серьезной проблемой для Соединенных Штатов", - заявил Блинкен.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.

Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".

9 ноября Bloomberg сообщило, что, согласно анализу оборонно-разведывательной фирмы Janes, Россия стягивает танки к украинской границе.

В Офисе президента нет подтвержденной информации о стягивании российских войск к границе с Украиной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb