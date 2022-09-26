Блинкен: США имеют план действий, если РФ применит ядерное оружие
У Соединенных Штатов Америки есть четкий план действий на случай применения Россией ядерного оружия
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкена сказал в интервью CBSNews.
"Мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - отметил он.
На вопрос, контактировал ли белый дом с кремлем относительно угрозы ядерной войны, Блинкен сказал: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".
Он считает, что "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец. Если Россия перестанет воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина".
Однако госсекретарь отказался назвать подробности того, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть четкий план.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.9
Покупка 40.9Продажа 41.86
-
EUR
Покупка 39.99Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное