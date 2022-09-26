Об этом госсекретарь США Энтони Блинкена сказал в интервью CBSNews.

"Мы очень четко говорили с россиянами публично и приватно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии", - отметил он.

На вопрос, контактировал ли белый дом с кремлем относительно угрозы ядерной войны, Блинкен сказал: "Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасными. И мы очень четко дали это понять".

Он считает, что "у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, - это положить ей конец. Если Россия перестанет воевать - закончится война, если прекратит Украина - закончится Украина".

Однако госсекретарь отказался назвать подробности того, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть четкий план.

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