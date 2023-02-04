Об этом сообщает Государственный департамент США .

Блинкен в разговоре с Ван И, который является фактическим руководителем дипломатии КНР, подтвердил, что отменил визит в Пекин из-за наблюдательных китайских воздушных шаров в воздушном пространстве США.

Он назвал этот инцидент безответственным актом и очевидным нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права.

Блинкен добавил, что Вашингтон отдан дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи, а он будет готов посетить Пекин, как только разрешат условия.

В свою очередь Ван I подчеркнул , что Китай и США должны сохранять сосредоточенность, своевременно вступать в контакт, избегать недоразумений и урегулировать разногласия в непредвиденных ситуациях.

Он назвал обвинение в нарушении воздушного пространства США спекуляциями.

"Китай неизменно строго соблюдает международное право и не принимает никаких безосновательных спекуляций и шума", - сказал Ван И.