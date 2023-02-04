Блинкен срочно связался с Ван I после скандала с китайскими шпионскими пулями
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил директору центрального офиса иностранных дел КНР Ван И, что появление наблюдательных воздушных шаров в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета Соединенных Штатов
Об этом сообщает Государственный департамент США .
Блинкен в разговоре с Ван И, который является фактическим руководителем дипломатии КНР, подтвердил, что отменил визит в Пекин из-за наблюдательных китайских воздушных шаров в воздушном пространстве США.
Он назвал этот инцидент безответственным актом и очевидным нарушением суверенитета Соединенных Штатов и международного права.
Блинкен добавил, что Вашингтон отдан дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи, а он будет готов посетить Пекин, как только разрешат условия.
В свою очередь Ван I подчеркнул , что Китай и США должны сохранять сосредоточенность, своевременно вступать в контакт, избегать недоразумений и урегулировать разногласия в непредвиденных ситуациях.
Он назвал обвинение в нарушении воздушного пространства США спекуляциями.
"Китай неизменно строго соблюдает международное право и не принимает никаких безосновательных спекуляций и шума", - сказал Ван И.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения
- 4 февраля в министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдения в воздушном пространстве США форс-мажором.
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