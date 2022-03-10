Блинкен сравнил российскую оккупацию Мариуполя с блокадой Ленинграда

"Каждый россиянин учил о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал он в своем Twitter.

Великое российское языкоучреждение о Siege of Leningrad в World War II. Недостаточно, история была пережита егоself-but now it's Russian government cruelly starving Russian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 9 марта 2022

Напомним, вчера, 9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе , пострадали по меньшей мере 17 человек.

С начала полномасштабной войны против России в Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей .

По данным батальона "Азов", Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы : люди собирают дождевую воду для питья, готовят еду на костре, а погибших соседей хоронят прямо во дворах.

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