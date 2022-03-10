Блинкен сравнил российскую оккупацию Мариуполя с блокадой Ленинграда
Госсекретарь Энтони Блинкен сравнил русскую оккупацию Мариуполя с нацистской блокадой Ленинграда в 1942 году.
"Каждый россиянин учил о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. К сожалению, история повторилась, но теперь российские власти жестоко морят голодом украинские города", - написал он в своем Twitter.
- Напомним, вчера, 9 марта оккупационные войска РФ сбросили бомбы на роддом в Мариуполе , пострадали по меньшей мере 17 человек.
- С начала полномасштабной войны против России в Мариуполе погибли более 1100 мирных жителей .
- По данным батальона "Азов", Мариуполь на грани гуманитарной катастрофы : люди собирают дождевую воду для питья, готовят еду на костре, а погибших соседей хоронят прямо во дворах.
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